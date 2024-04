‘No queremos que se retiren’: Minsalud sobre solicitud de liquidación de Compensar

ministro de Salud Guillermo Jaramillo se refirió a la carta que la EPS Compensar envió a la Superintendencia de Salud solicitando su liquidación voluntaria, por la crisis financiera que atraviesa. Desde el Palacio de Justicia, a donde fue citado por la Corte Constitucional a una sesión técnica sobre el sistema de salud , en particular sobre la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el

Jaramillo comenzó por indicar que desde el Gobierno han insistido en la posibilidad de que las EPS se transformen para que puedan continuar prestando servicio, “siempre hemos dicho que hay una situación compleja, consideramos que las EPS no pueden hacer el aseguramiento financiero, de las 150 EPS que hay, hoy ya no cumplen sino 5, por eso decíamos ‘transfórmense para que no necesiten ni reservas, ni patrimonio, ni capital, y no tengan esa responsabilidad’ “, señaló el ministro.

Añadió que el Gobierno no quiere que Compensar salga del servicio: “Creo que el gran temor de Compensar es que a raíz de que se han perdido las reservas, el patrimonio, el capital, de manera responsable dicen que prefieren retirarse, nosotros no queremos que se retiren”.

Sede de la EPS Compensar Foto:Cortesía Compensar Compartir

Jaramillo señaló que buscará reunirse con el gerente de Compensar para que puedan “buscar la alternativa de poder lograr que miremos cómo Compensar se mantiene en el mercado”. Esta reunión se llevaría a cabo este mismo viernes.

Insistió en la reforma de la salud

Debate, en la Cámara de Representantes, de la reforma de la salud, el 30 de noviembre de 2023. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO Compartir

Seguidamente, el jefe de la cartera de Salud señaló que con la reforma de Salud que se hundió esta semana en el Congreso buscaban soluciones a la difícil situación de las EPS.

“Por eso seguimos insistiendo en que tenemos la razón, de una reforma que le permitía mantearse a las EPS, mantener los afiliados y que podamos usar el know how de las EPS, solamente transformandose y que no tengan que responder por el aseguramiento financiero, pero sí que respondan por el aseguramiento en salud, pero como se cayó la reforma…”, sostuvo.

Agregó que muchas EPS le habían dicho al Gobierno que querían transformase y estaban esperando que se pudiera tramitar la ley, “hoy están en una situación compleja, seguramente no es solo Compensar, tenemos que buscar alternativas y soluciones, para eso hay que cambiar la ley. Hay muchas cosas por las cuales es necesario cambiar, todo el mundo lo sabe”.

Comunicado de Compensar señalando que solicita su liquidación voluntaria a la Superintendencia de Salud. Foto:Compensar Compartir

Frente a la carta que hace casi un año habían enviado varias EPS, entre esas Compensar, al Gobierno advirtiendo de la crítica situación, el ministro señaló tajantemente que el país no puede “seguir de salvamento en salvamento”.

En ese sentido, recordó que en 2019 se llegó a un acuerdo de punto final con las EPS para pagar los valores pendientes por servicios en salud y dijo que eso no resolvió la situación.

“Se nos olvida el acuerdo de punto final de 2019 que este Gobierno aún lo está pagando, esto no es de hoy, el sistema colapsó, el sistema está en dificultades. El punto final entregó casi 12 billones de pesos a las EPS, debería de haber quedado todo resuelto y sigue el problema, inclusive aumentando”, expuso.

Finalmente, Jaramillo se unió a un llamado que en la sesión técnica de la Corte Constitucional hizo el Contralor General de la República: “Estamos hablando de la insuficiente pero no de la eficiencia, ¿qué estamos haciendo con los recursos que estamos dando? No lo sabemos porque no los controlamos, no los auditamos, y no sabemos si todo lo que está pasando ahora es una situación de falta de eficiencia de los recursos”.

Durante la intervención ante la Corte Constitucional, el ministro Jaramillo aceptó ante el alto tribunal que "hay necesidad de revisar la UPC". Indicó que hay que mirar en detalle lo que se está haciendo.

"Hoy solo las enfermedades crónicas, de alto costo, las huérfanas, se están llevando el 20 por ciento de los recursos. (...) El 95 por ciento de los recursos del Ministerio de Salud son trasladados a cubrir la UPC", indicó.

