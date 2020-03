Se mantiene eliminación de multas a quienes paguen antes sus deudas

El Consejo de Estado señaló que la norma que eliminó las multas a los consumidores por pagar anticipadamente sus deudas es legal, por lo que la mantuvo vigente.



Se trata del numeral 6 del artículo 7 del decreto 1368 de 2014, expedido por el gobierno de Juan Manuel Santos, y que dispone que tanto en los créditos otorgados a personas como en compras de bienes y servicios, el consumidor puede pagar anticipadamente y no podrán establecerse multas ni cobrarle intereses por el periodo restante.

Esta norma había sido demandada por una mujer que argumentaba que supuestamente el Gobierno se había excedido en su facultad reglamentaria, puesto que, a consideración de la demandante, el Ejecutivo había creado una regla no prevista en el aparte del Estatuto del Consumidor que habla sobre las estipulaciones de los sistemas de financiación y regula operaciones como las ya señaladas.



Además, decía que esta norma limitaba los derechos del acreedor y ampliaba los del deudor, pues en todos los casos obliga a que el acreedor reciba el pago anticipado del deudor.



Dentro del proceso intervino el Ministerio de Industria y Comercio, que se opuso a la demanda y dijo que lo que busca la norma demandada es proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos.



"Lo que busca la norma demandada es proteger de manera especial a los consumidores que por su condición económica están en desventaja frente a los prestadores de los servicios crediticios, sean estas personas naturales o jurídicas.

Esa desventaja ha propiciado abusos en el contrato de mutuo", indicó la entidad.

"Lo que busca la norma demandada es proteger de manera especial a los consumidores que por su condición económica están en desventaja frente a los prestadores de los servicios crediticios

Tras estudiar el caso, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda al considerar, entre otros, que no es aceptable considerar que el pago anticipado de un

crédito constituya una modalidad de incumplimiento del contrato por parte del deudor o consumidor.



Además, dijo que más bien este tipo de medidas favorece al deudor y es congruente con "los postulados del Estado Social de Derecho de promover la democratización del

crédito, mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo de la libre competencia".



Igualmente dijo que la norma demandada no infringe la Constitución ni la Ley, y que la eliminación de las multas a los deudores que pagan anticipadamente la expidió el gobierno para garantizar los derechos de los consumidores, "que por su posición contractual gozan de protección legal frente a los proveedores de servicios y productores de bienes y quienes ejercen actividad crediticia y no están vigilados por una autoridad administrativa en particular".

