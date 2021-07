No habrá nueva medida de aseguramiento a Mancuso por 213 crímenes

Entre el 4 de enero de 2020 y el 18 de marzo de 2021, la Fiscalía General le imputó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez cargos de desplazamiento y desaparición forzada, tortura y homicidio en persona protegida y detención ilegal, entre otros, como presunto autor mediato de 622 crímenes.



Se trata de hechos que habrían sido ejecutados por integrantes del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.



A petición de la Fiscalía, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla ordenó una medida de detención contra Mancuso pero solo por 409 crímenes atribuibles a este, como comandante del Bloque Norte.

El Tribunal se abstuvo de dictar medida de aseguramiento por los otros 213 crímenes que habrían sido perpetrados después del 10 de diciembre de 2004, fecha en la cual Mancuso se desmovilizó con el Bloque Catatumbo.



El argumento fue que, al desmovilizarse, Mancuso perdió su condición de comandante de ese grupo paramilitar.



La Fiscalía aseguró que Mancuso debe asumir los hechos de todos sus bloques y frentes hasta el día de la última desmovilización, que ocurrió en marzo de 2006 con un rezago del Bloque Norte. Pero el Tribunal desechó esa idea asegurando que “implicaría absurdamente evaluar la responsabilidad penal en la autoría mediata desde el destinatario (ejecutor) y no desde el emisor (hombre de atrás)”.



La Fiscalía apeló la decisión asegurando que la desmovilización de Mancuso no se verificó el 10 de diciembre de 2004 sino que “se dio en forma gradual” y que, de otro lado, este mantuvo el dominio del grupo ilegal hasta la desmovilización de la última estructura.



Además, señaló que Mancuso estuvo ligado a varias estructuras del paramilitarismo y no solo al Bloque Catatumbo del cual se desmovilizó. Según la Fiscalía, Mancuso ocupó una posición privilegiada en las AUC y, por ello, contribuyó a la fijación de unas políticas de lucha contra insurgente y de control territorial. Y, dijo la entidad, fue en aplicación de esas políticas que los integrantes de la organización cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad.



En una decisión conocida por EL TIEMPO, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Tribunal, al señalar que Mancuso se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004 con el Bloque Catatumbo, grupo ilegal con el que entregó 1.437 miembros, 988 armas largas, 71 armas cortas, 55 armas de acompañamiento y 13 granadas y 287.444 municiones.



Según la Corte, debe entenderse que desde esa fecha, “Mancuso abandonó las AUC, dejando de ser comandante de varios de su bloques para adquirir un nuevo estatus jurídico, el de desmovilizado”. Y que, entre el 9 de diciembre de 2004 y el 8 de marzo de 2006, el directo responsable del Bloque Norte fue Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40’ a quien Mancuso le entregó el frente.



Y, por eso, dice la Corte, “es insostenible el juicio de atribución por autoría mediata y responsabilidad del superior, pretendido por el apelante”.



“Se impone esta última conclusión, por cuanto los 213 hechos imputados, ocurridos con posterioridad al 10 de diciembre de 2004, habrían sido ejecutados por miembros del Frente José Pablo Díaz, integrante del Bloque Norte de las AUC, del cual Salvatore Mancuso perdió todo dominio al momento de desmovilizarse”, agregó la Sala.



La Corte dijo que es innegable que, tras desmovilizarse, Mancuso pudo mantener cierta influencia en la desmovilización de otras estructuras paramilitares, pero no por ello se le puede imputar cargos por hechos cometidos por una organización que ya no estaba bajo su mando.



“Ahora, si la Fiscalía considera y tiene pruebas de que esa desvinculación fue aparente o simulada y que, con posterioridad a la desmovilización, Salvatore Mancuso conservó una velada posición de mando al interior de la organización, impartiendo órdenes de ejecutar conductas delictivas, está en el deber de solicitar la exclusión del proceso de justicia y paz, sin incluir dichas conductas en el marco del proceso transicional”, precisó la Corte.

