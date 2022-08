Un panorama desolador sobre la situación de la niñez wayú en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía en La Guajira fue presentado por diversas autoridades locales ante la Corte Constitucional que viene adelantando un seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con los derechos a la alimentación, a la salud y al agua potable de esta población.



En la sesión, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien preside este seguimiento, dijo que el último boletín epidemiológico de la Secretaria departamental indicó que por desnutrición o causas asociadas a esta "a la fecha han fallecido 39 niños. Nos acercamos a los 50 del 2018 y apenas vamos en mitad de año".

"Esta situación nos impone el deber de aproximarnos con la mayor rapidez posible al número de cero muertes por desnutrición, (falta de acceso al) agua en esos municipios", dijo Reyes al advertir que de no avanzarse en esta situación, la sentencia se puede convertir en "papel mojado" y en un fallo más para coleccionar.



Javier Rojas Uriana, representante de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía, denunció que esta semana fallecieron tres niños que estaban a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y señaló que desde que la Corte hizo una inspección en el territorio, la asociación que dirige reportó la muerte de 13 niños.



"Esta situación es de un exterminio físico y cultural silencioso", dijo al indicar que la crisis humanitaria no ha cesado.



Rojas aseguró que, en su criterio, las autoridades del ICBF o del Ministerio de Vivienda no los "reconocen como seres humanos y como sujetos de derecho porque se oponen a un diálogo directo para la construcción de modelos propios para la atención de nuestras comunidades, sino que quieren seguir imponiendo la intermediación".



"El ministerio muestra un número inflado de beneficiarios que contrasta con la realidad de la necesidad de nuestro pueblo Wayú, incurriendo en fraude y desacato en las órdenes de la Corte, porque las pilas públicas (de agua) no son la solución a la problemática de suministro de agua en el territorio. No se puede llamar solución a un negocio particular que beneficia a unas cuantas personas y que no tiene cobertura universal", agregó.



Rojas explicó que están recibiendo con carrotanque 10.000 litros de agua mensuales para 30 familias, lo que, dijo, "no es suficiente para subsanar las necesidades".



Custodio Valbuena, representante de las comunidades indígenas, dijo que desde 2018, cuando se interpuso un incidente de desacato al fallo de 2017 que ordenó al gobierno tomar medidas para solucionar la crisis, la situación no ha cambiado. En cambio, denunció que se estarían inflando cifras de personas beneficiadas o de consultas previas realizadas en los últimos dos meses.



"Pareciera que cada día, mientras más autos y órdenes (de la Corte) se producen, nos estamos alejando de la realidad de la garantía de los derechos. No se le pueden decir mentiras a los jueces", dijo.



"Por eso insistimos en el desacato (...) el gobierno anterior, el gobierno presente y estamos a cinco días de otros gobierno y la verdad es que el futuro de la población Wayúu es incierto, tenemos dificultades, los alcaldes nunca se reúnen con nosotros", agregó.



#SesiónTécnica | Si los servidores públicos insisten en tergiversar la información, solicitamos que se acuda a las instancias judiciales penales. Los alcaldes nunca se han reunido con nosotros. Custodio Valbuena. Representante de las comunidades indígenas. https://t.co/cn0l3h4955 pic.twitter.com/ox7bDFEBJ8 — Corte Constitucional (@CConstitucional) August 2, 2022

ICBF dijo que las muertes se han reducido

La directora del ICBF, Lina María Arbeláez, le dijo en la audiencia a los representantes indígenas que este gobierno sí reconoce al pueblo Wayú como sujetos plenos de derechos e indicó que de los niños que han fallecido, nueve eran atendidos por esa entidad.



"Nos tiene que doler los 38 niños que han muerto por causas conexas a la desnutrición. Quiero decir que nueve eran atendidos por servicios del ICBF, por operadores escogidos por autoridades Wayú. Esto nos indica que tenemos que seguir trabajando de manera mucho más ardua por garantizar que ningún niño o niña muera", dijo la funcionaria al explicar que el 32 por ciento eran menores de seis meses y debían estar cobijados "por los siete superpoderes que tiene la leche materna".



Arbeláez agregó que las muertes se han reducido en un 45 por ciento en La Guajira. "Esto no es aceptable y no es positivo, pero claramente es un avance", dijo.

Se aumentó cobertura de agua potable en zonas rurales: Gobierno

Esta es una pila de producción. Foto: Cortesía Enel Colombia

El viceministro del Agua, José Luis Acero, dijo que cuando empezó el gobierno de Iván Duque, en 2018, La Guajira tenía el mayor rezago de acceso al agua potable en el país con una cobertura del 4 por ciento, por lo que nueve de cada diez personas accedían a agua no potable en pozos.



Acero indicó que cuatro años después, con los proyectos implementados en todo del departamento, se han beneficiado 540.000 personas, no solo las comunidades indígenas de las que habla la sentencia.



El funcionario señaló que en este gobierno se aumentó la cobertura rural de agua potable del 4 al 22 por ciento, que se incrementó la continuidad del servicio de agua es más de un 30 por ciento.

Sobre las pilas públicas, el viceministro Acero dijo que esos pueden ser puntos de extracción de agua salobre, que tienen una planta de potabilización y de allí salen carrotanques a unas pilas que se acercan a 100 comunidades.



"Las pilas han evolucionado. Las últimas ya cuentan con un espacio verde, un parque para los niños, tienen un consultorio y cuentan con paneles solares", explicó Acero quien dijo que en esas zonas también hay agua cruda, que se puede usar para riego y se han construido otras tras concertación de la comunidad.



"Tenemos retos como la asignación de recursos y seguir promoviendo el rol activo de las comunidades para que sean ellas quienes administren las pilas", agregó. El funcionario dijo que se construyeron cinco módulos de pilas públicas, que son 20, y dijo que están en ejecución otros 14 módulos para la construcción de 70 más.



Acero dijo que no están inflando cifras y que hay registros de cada uno, sobre cuántas personas se acercan y quienes se benefician de estas. "Esto no es carreta", agregó.

No es que no se haya hecho infraestructura, pero lo importante es asegurar la sostenibilidad, que viene en dos factores: operativa y la financiera. La primera a través de creación de asociaciones comunitarias y la segunda a partir de subsidios a los municipios. @JoseAcero pic.twitter.com/tSkImflQzb — Corte Constitucional (@CConstitucional) August 2, 2022

