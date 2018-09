'Jamás he entregado el teléfono de Uribe a la Corte': Nilton Córdoba

El exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba fue citado a indagatoria este martes, en medio del proceso que se le sigue por su presunta investigación por el 'cartel de la toga'.

Al asistir a esa indagatoria, Córdoba dijo que "es absolutamente falso" que haya registrado en los procesos que se le siguen en la Corte Suprema de Justicia el teléfono de Álvaro Uribe como si fuera su contacto telefónico.



En medio de la polémica por la interceptación entre marzo y abril de este año al teléfono del senador y expresidente Uribe, la Corte ha dicho que lo hizo porque en la investigación contra Córdoba aparecía ese número como un teléfono de contacto del exrepresentante por Chocó.



"Nunca he entregado el teléfono del doctor Álvaro Uribe a la Corte", aseguró Córdoba. "Juro por mi madre, mi abuela, y por el creador de este mundo que es Dios, que jamás he entregado ese número teléfonico (el de Álvaro Uribe). La Corte debe explicar al país cómo obtuvo ese teléfono y por qué ordenó interceptarlo", agregó.

Según Córdoba, por el proceso que se le sigue por su presunta vinculación al cartel de la toga lo escucharon en la Corte de forma preliminar en mayo, es decir, un mes después de que se hicieron las interceptaciones al teléfono.



"Es allí donde debía haber entregado la información personal a la Corte. "Y ellos mismos están diciendo que chuzaron a Uribe en el mes de abril, así que mire la incongruencia", aseguró. Agregó que si en abril no lo habían escuchado, "¿cómo iba a entregar el número de teléfono?".



Córdoba aseguró que en abril le pidieron que se contactara con Uribe, pero para hablar de temas políticos. "En el mes de abril amigos míos del Centro Democrático en Chocó empezaron a coquetearme para que estuviera con el doctor Duque. Uno de ellos me mandó el número telefónico de Álvaro Uribe para que a través de un mensaje de texto nos pudiéramos encontrar en una cita".



Dice que por eso se encuentra con Uribe en abril. "Creo que fue a partir de allí que toman la decisión de interceptar el teléfono de Uribe".

Sobre la declaración que ha dado el presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló, en el sentido de que la interceptación no fue ilegal, porque Córdoba dejó ese teléfono como número de contacto, el exrepresentante a la Cámara niega esa afirmación. "Me duele mucho que sea el presidente de la Corte, la máxima instancia de cierre penal, porque jamás he entregado el número de Uribe Vélez para ningún fin".



Según Córdoba, su número de teléfono lo tiene desde hace 10 años y no lo ha cambiado. "Estoy diciendo solo la verdad. No he dado el teléfono de Uribe porque sería un irresponsable. Estaría jugando con el máximo organismo de cierre de lo penal. Sólo vine a corroborar que ese era el número del doctor Uribe anoche. Después de tanto cogí mi teléfono, vi el número, y constaté que era el mismo que la Corte había interceptado", afirmó.



Según Córdoba, el proceso en su contra por el cartel de la toga no tiene pruebas: "A mí se me sindica de unos hechos de los cuales siempre le he dicho al país que es mentira. Me abren una versión preliminar, escuchan a 10 testigos y ninguno concuerda con lo que dice Gustavo Moreno (testigo en su contra). La Corte no me abre una investigación formal, pero el 12 (de septiembre) me comunican que sí, y me citan para el 18 (este martes). Imagínense la suspicacia que hay en todo esto", asegura.



Dice que está planteando acudir con su abogado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "En este proceso se quieren llevar al eslabón más débil para perjudicar al país".



Finalmente, sobre el 'cartel de la toga', Córdoba dijo que le alcanzó a pagar al polémico abogado y exfiscal Abogado Moreno unos 400 millones de pesos para demostrar su inocencia, pero no para que comprara magistrados para no ser capturado por un caso de corrupción por el que es investigado en el alto tribunal.



