Niegan tutela de Petro contra la puesta en marcha del Código Disciplinario

El Consejo de Estado negó una tutela con la que el senador Gustavo Petro Urrego buscaba que el presidente de la República, Iván Duque, no sancionara la reforma del Código Disciplinario aprobada por el Congreso y que, en cambio, presentara objeciones de inconstitucionalidad.



"Negar por improcedente la acción de tutela promovida por el señor Gustavo Francisco Petro Urrego", dice la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Oswaldo Giraldo.



El alto tribunal consideró improcedente la petición presentada por Petro que decía que la reforma aprobada en el Congreso le vulneraba su derecho fundamental a elegir y ser elegido, así como al debido proceso.



Lo anterior, entre otros factores, en atención a que esa reforma ya fue sancionada por el Presidente y está en marcha: se trata de la Ley 2094 de 2021.



La Presidencia, por ejemplo, le había dicho al alto tribunal que "la acción de tutela no está establecida para modular, dar alcance o modificar las facultades o prerrogativas constitucionales otorgadas al señor presidente de la República y al Legislador".



Petro pedía que el presidente Duque presentara objeciones de inconstitucionalidad al texto aprobado al estimar que el mismo no va de la mano con el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en su caso, ordenando al Estado colombiano a adecuar el ordenamiento jurídico interno para que se entendiera que los servidores públicos elegidos por voto popular no pueden ser destituidos sin la intermediación de un juez penal.



La Procuraduría señaló en este proceso que no hay vulneración de un derecho particular en el caso del senador Petro en atención a que este "actualmente no cuenta con procesos formalmente abiertos en su contra dentro de la Procuraduría General de la Nación".



En ese sentido, el recurso existente en contra del Código Disciplinario nuevo sería una demanda ante la Corte Constitucional.



