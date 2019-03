Niegan tutela que buscaba personería jurídica para Colombia Humana

El Consejo de Estado negó una tutela con la que el senador Gustavo Petro buscaba que el Consejo Nacional Electoral le diera personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos constituido como Colombia Humana, en coalición con el Movimiento Alternativo Indígena (MAIS).

La Sección Tercera del Consejo de Estado aseguró que la participación de este grupo en la Cámara o el Senado no se puede asimilar a la votación que alcanzaron con Petro en las elecciones presidenciales.



Según el alto tribunal, la Constitución exige que para mantener la personería jurídica de los partidos y los movimientos políticos se debe acreditar un número mínimo de votos válidos que no sea inferior al 3 por ciento en las elecciones de Cámara o Senado, y no en las elecciones presidenciales.



Por virtud del Estatuto de la Oposición, que nació tras el acuerdo de paz, se determinó que el segundo candidato con más votos en las elecciones para Presidente tendría una curul en el Senado. Así fue como Petro llegó al Congreso.

En la tutela presentada por Petro, el senador argumentaba que los más de 8 millones de votos que logró en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, y que lo mantuvieron como el segundo candidato más votado después de Iván Duque y, por lo tanto, lo convirtieron senador, debían servirle para que su partido tuviera personería jurídica.



Pero el 30 de agosto del año pasado el Consejo Nacional Electoral le negó la personería jurídica a Colombia Humana considerando que "el reconocimiento de la personería jurídica es la consecuencia de la existencia de un partido o grupo significativo de ciudadanos, y de su previa participación en el certamen electoral en el que se elige el Congreso de la República".



Al estudiar su tutela, el Consejo de Estado aseguró que se debe mantener la exigencia para que ese tres por ciento se consiga en votos durante las elecciones al Congreso, ya que esto garantiza "una mínima significación para la expresión de las diferentes fuerzas que se diputan un espacio en el Congreso y contrarresta los efectos disfuncionales de un régimen presidencial dentro del contexto de una cultura caudillista".



El Consejo de Estado asegura que en cultura caudillista “por momentos prevalece el culto a la personalidad, sobre una concepción institucionalizada del poder y del sistema democrático”.



Por eso, para el Consejo de Estado no se pueden asimilar los votos que se consiguen en las elecciones al Congreso con los votos que se logran en las elecciones a la Presidencia, pues mientras la Presidencia "simboliza la unidad nacional", la votación en Senado y Cámara reflejan "por antonomasia, la diversidad política de la sociedad plural".



JUSTICIA