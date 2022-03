La Corte Constitucional negó una tutela que buscaba que no se emitiera el corto de producción antioqueña Son of Sodom, que fue uno de los que compitió por la Palma de Oro en su campo en el festival de Cannes en 2021.



La acción judicial fue presentada por los padres del protagonista Camilo Arturo Najar Molina quien fue seleccionado en agosto de 2017 para participar en una producción del director Theo Montoya y quien falleció una semana después, a los 21 años, por una sobredosis.



Según la presentación oficial del corto de Theo Montoya, en ese casting se ahondó en la vida de Najar, su sexualidad, el futuro que veía para sí mismo y las drogas.



En agosto de 2018, Theo Montoya, director del cortometraje, le manifestó a la madre del joven que este había presentado el respectivo casting, le explicó que querían usar imágenes de él. La familia firmó cartas de autorización en representación de Najar para el uso de su imagen en el proyecto de documental llamado Retrato de una Generación y para un proyecto llamado ‘AN.HELL69’.



En la tutela, la familia alegó que no autorizó la imagen de su hijo para el corto denominado Son of Sodom, realizado por la empresa Desvío Visual, que fue seleccionado para participar en el festival de Cannes, y que tiene la imagen de Najar en el poster oficial. Y cuestionó el contenido del mismo por su temática sobre la juventud, la sexualidad y el consumo de drogas.



En concreto, pedía la protección a los derechos a la honra, buen nombre, intimidad, memoria e imagen de Camilo Najar y de su familia y que se ordenara la no publicación del mismo.



La libertad de expresión protege la obra de arte, entendida como plasmar la narración de experiencias, concepciones intelectuales y creaciones espirituales a través de medios literarios o artísticos

TWITTER

Desvío Visual S. A. S. señaló que, entre otros, Son of Sodom era el seudónimo empleado por Camilo Arturo Najar Molina en su red social Instagram y que, en homenaje a él y su memoria, la obra lleva dicho título. Asimismo, manifestó que las autorizaciones otorgadas por Bibiana Andrea Molina Gómez no condicionan la consecución de fondos ni la producción de la obra y señaló que las razones de la muerte del joven eran públicas.



La tutela fue negada en primera instancia por el Juzgado Veinticinco Penal Municipal con función de garantías de Medellín el 9 octubre de 2020 señalando que encontró que se haya vulnerado derecho alguno, y en segunda instancia por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con función de conocimiento de Medellín.



En esa decisión se indicó que si bien el derecho a la imagen tiene una dimensión patrimonial, ésta no se protege a través de la acción de tutela, sino por vías distintas. Y dijo que no es posible censurar ni controlar el contenido de una expresión, en especial cuando el tema es de interés público y que el documental expone circunstancias de la vida de Camilo Najar, que eran conocidas en redes sociales y hacen parte de la vida pública.



Con ponencia del magistrado Alberto Rojas la Corte Constitucional señaló que la “expresión artística es una subcategoría de la libertad de expresión, pero, dada su naturaleza y función en la democracia, cuenta con unas características específicas y goza de una protección reforzada”.

La Corte concluyó que el cortometraje 'Son of Sodom' no vulnera el derecho a la dignidad humana, en cuanto a la imagen y memoria de Camilo Arturo Najar Molina

TWITTER

“Este derecho protege la obra de arte, entendida ésta como plasmar la narración de las experiencias, concepciones intelectuales y creaciones espirituales a través de medios literarios o artísticos (entre otros), así como difundir dichos medios o darlos a la publicidad. La obra, a su vez, implica interacción entre ésta (como lo expresado) y el receptor, que conduce a comprender la idea de una comunidad en su historicidad, en especial, de su cultura”, dice el fallo.



Además, indicó que la difusión y publicación de la obra del arte encuentra dos límites: a) la afectación a la dignidad humana, en cuanto imagen y memoria, y a los derechos de la honra, buen nombre e intimidad y; b) la autorización para emplear espacios oficiales de difusión que requieren examen caso a caso.



Y, al estudiar el caso concreto, la Corte concluyó que el cortometraje Son of Sodom no vulnera el derecho a la dignidad humana, en cuanto a la imagen y memoria de Camilo Arturo Najar Molina, es decir, en cuanto anulación de su derecho a autodeterminarse ni afectación insoportable a su imagen.



Determinó que en este caso no existió un vínculo contractual y, por tanto, “no puede decirse que haya existido un clausulado en el cual se comparta la autoría entre el director, la productora y la familia de Camilo Arturo Najar Molina, ni instrucciones concretas sobre el diseño, planeación y presentación de contenidos a los que debiese ceñirse el director y la productora”.



“En consecuencia, la autorización otorgada por Bibiana Andrea Molina Gómez no implica la facultad de solicitar modificaciones u otorgar autorizaciones previas, pues ello conllevaría a afectar el acto creador del autor y una censura previa. Tampoco puede esperarse que, por vía de tutela, se pretenda una modificación de Son of Sodom, pues ello implicaría un desconocimiento de las reglas previstas por esta Corporación y un ejercicio de censura”, dice el fallo.



Corte no puede emitir juicios sobre el corto

Las obras de arte no tienen como finalidad principal ser del agrado de todos; por el contrario, ellas pueden llegar a causar desagrado o, incluso, ser disruptivas.

TWITTER

En concreto, la Sala dijo que no le compete a la Corte “emitir juicio alguno sobre el carácter artístico de Son of Sodom, pues ella no es competente para juzgar si la obra es bella, emplea una técnica adecuada o cumple con algún estándar. Tan solo puede indicar que, a partir de los testimonios de algunos amigos y de hechos conocidos por ellos, así como de la autodenominación que se da Camilo Arturo Najar, el productor narra la vida de éste en un contexto determinado y condicionado bajo las experiencias de Medellín”.



Sobre las autorizaciones de la familia, la Corte dijo que esta conocía de los proyectos cinematográficos y que éstos hablarían de la vida (y muerte, al autorizar el uso de la imagen de su sepulcro). Y resaltó que el título del proyecto no debe coincidir con la obra final pues, como lo indicó Proimágenes, la idea original de un proyecto puede materializarse en distintas obras.



La Sala dijo que las “obras de arte no tienen como finalidad principal ser del agrado de todos; por el contrario, ellas pueden llegar a causar desagrado o, incluso, ser disruptivas. La finalidad, en realidad, es transmitir un mensaje que, para el caso en concreto, sería la forma en como el artista comprendió la vida de Camilo Arturo Najar Molina. Este mensaje no puede ser sometido a control judicial”.



“La identidad y orientación sexual no pueden ser sometidas a permanecer en un espacio privado, pues ello implicaría negar la posibilidad de toda persona a definirse ante los demás, por una parte, e impedir que las personas expresen cómo veían a dicha persona en su cotidianidad, por otra parte”, dijo la Corte al indicar que la forma en cómo se definía Camilo Arturo Najar Molina y la manera en que murió no pertenecían al exclusivamente al ámbito familiar íntimo, sino que era de conocimiento por parte de sus conocidos y amigos.



Esto se prueba por el hecho de que en el casting, Camilo Arturo Najar Molina habló libremente sobre su orientación sexual y cómo la vivía, al igual que sobre su consumo de drogas.

De otro lado, la Corte dijo que las sinopsis presentadas por Theo Montoya y Desvío Visual S. A S., no tienen una construcción sensacionalista o pretenden un ataque o tergiversación de la identidad de Camilo Arturo Najar Gómez. E indicó que los testimonios en el documental hablan sobre rasgos generales de su vida y cuentan con reflexiones que hace el director de la obra son en torno a la vida, la juventud y experiencia.



“Para la Sala, estas construcciones no permiten entender que la obra haya afectado en grado sumo la honra, el buen nombre y la intimidad de Camilo Arturo Najar Gómez, pues se habla de información que, como lo menciona Desvío Visual S. A. S. y Theo Montoya, eran de conocimiento de sus conocidos y allegados (su identidad y orientación sexual, así como las causas de su muerte)”, dice el fallo.



“Tampoco se evidencia que la narrativa pretenda ofender a Camilo Arturo Najar Gómez, al punto de negar quién es o de perseguirlo por su identidad sexual; ni se evidencia que se hayan publicado aspectos de su vida, como correspondencia, direcciones, datos sobre su núcleo familiar, entre otros”, agregó la Corte.

