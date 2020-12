Niegan tutela de Procuraduría que pedía demoler edificio Aquarela

A través de una tutela interpuesta en octubre pasado, la Procuraduría buscaba que se ordenara a la Alcaldía de Cartagena la demolición del edificio Aquarela en Cartagena, sin embargo, esa tutela de órgano de control fue negada por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

(Lea también: Se mueven fichas para demolición del edificio Aquarela en Cartagena)

El El Tribunal rechazó por improcedente la tutela, y dijo que ese recurso no puede usarse para desplazar otros medios judiciales ordinarios, como lo que corresponde a un juez en medio de una acción popular interpuesta contra el proyecto, o a la Inspección de Policía que en 2018 ordenó la recuperación de espacio público ocupado por la edificación.



Además, el tribunal consideró que la Procuraduría no acreditó la existencia de un riesgo inminente para la vida e integridad personal de los habitantes aledaños a la edificación de la primera torre del proyecto habitacional Aquarela, como para que se justificara la intervención de un juez de tuetela. En ese sentido, aunque el órgano de control envió un concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para el tribunal de este no se concluye que el edificio esté a punto de colapsar, tal y como lo confirmaron las entidades que se pronunciaron respecto a las conclusiones a las que llegó la SCI.

(Le puede interesar: Habría demanda contra ‘Aquarela’ por reparación directa a particulares)

La sentencia añade que la Procuraduría tampoco probó que la torre 1 del proyecto Aquarela representara una amenaza cierta, real e inminente a los derechos fundamentales que invoca como vulnerados "o que la omisión del Distrito de Cartagena, en cumplir la medida accesoria contenida en la Resolución No. 001 del 09 de octubre de 2018 vulnere el derecho al debido proceso o ponga en riesgo inminente la vida e integridad personal de los habitantes aledaños a la edificación, o de quienes transitan cerca de la misma".

Igualmente, se destaca que desde que el Distrito de Cartagena tuvo en conocimiento las conclusiones del estudio emitido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ha desplegado acciones tendientes a verificar las condiciones de la estructura, por lo que para el Tribunal se han adelantado las acciones legales correspondientes para debatir las irregularidades que se han presentado con la construcción del proyecto, "medios que hasta el momento resultan eficaces para salvaguardar los derechos presuntamente vulnerados en cuanto a la ocupación de espacio público y la protección del patrimonio que representa el cordón amurallado de la ciudad y el Castillo de San Felipe de Barajas".

