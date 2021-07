Niegan tutela con la que Avianca buscaba tumbar sanción económica

El 14 de abril de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de casi seis millones de pesos a Avianca por incumplimiento de la información entregada y como indemnización a una mujer que compró un tiquete de clase ejecutiva para viajar de Cali a Madrid, en un avión específico, pero que fue cambiado el día del viaje.



La Corte Suprema de Justicia acaba de negar una tutela con la que Avianca pretendía tumbar dicha sanción.



Esta historia remonta al 16 de enero de 2020 cuando a la pasajera se le informó que no iba a viajar en clase ejecutiva en un avión B787, sino una aeronave A300. En el proceso, la mujer adujo que ella compró ese tiquete "única y exclusivamente por la agradable experiencia que Avianca ofreció a través de la página web y por el video que muestra en su portal de Youtube, sobre el Boeing 787 clase ejecutiva”.



La SIC sancionó a la aerolínea señalando que precisamente lo que motivó la decisión de consumo, de pagar una tarifa costosa en clase ejecutiva es el avión (…), lo cual constituyó el núcleo esencial de consumo por cuanto ella quería viajar en clase

ejecutiva dentro de un avión (…) que no pudo estar disponible en las fechas de vuelo (…) debido a unas labores de mantenimiento".



"Existió un incumplimiento del deber de información por parte de la compañía demandada y de la información brindada en las diferentes etapas; por ende, al notar la consumidora que ya no iba a viajar en las condiciones [inicialmente pactadas] (…) [y] a la consumidora no le fue posible conseguir la reacomodación ofrecida por falta de disponibilidad", agregó la entidad.



Al estudiar la tutela, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia consideró que la sanción emitida no fue arbitraria ni subjetiva y que la misma se supeditó al ordenamiento jurídico.



"Es que, en rigor, la tutelante (Avianca) revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el juez optó por irrogarle una sanción conceptuada en 'perjuicios por daño emergente derivado del incumplimiento de la información brindada' a la allá demandante pasajera, al margen de que no se produjera una información o publicidad engañosa. Cuestión que, en principio, no alberga usurpación o extralimitación competencial alguna toda vez que, a la postre, la amonestación pecuniaria

impuesta tuvo asidero en 'la violación directa de las normas de protección a consumidores'", dijo la Corte.



