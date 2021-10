Niegan reparación a familiares de reconocido ganadero asesinado en Cesar

El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que presentó la familia del ganadero Disnaldo José Perpiñán, asesinado el 28 de noviembre de 2001 en Codazzi, Cesar.



Se trata de uno de los homicidios por los cuales fue capturado el 20 de mayo de 2020 el empresario Edward Mattos, hermano de Carlos Mattos, quien pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz.



Perpiñán Marzal fue asesinado por hombres armados que, además, le robaron un vehículo y ganado, en hechos que ocurrieron después de que el ganadero denunciara la presencia de grupos al margen de la ley en la zona, así como ser víctima de extorsiones. La demanda presentada por sus familiares alegaba que las autoridades incumplieron con el deber de protección.



En el recurso alegaron que Perpiñán venía denunciado formalmente hechos de extorsión desde por lo menos 1999 en el municipio Agustín Codazzi y explicaron que el día del homicidio fueron robadas en total 758 reses de una de las fincas y otras de 269 de otras tres fincas más.



El 22 de mayo de 2008 el Tribunal Administrativo de Cesar negó las pretensiones de la demanda al señalar que la Fuerza Pública sí prestó vigilancia en la zona.



En segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó esa decisión. En fallo conocido por EL TIEMPO, el alto tribunal dijo, entre otros, que si bien el ganadero denunció las extorsiones, no pidió medidas de seguridad. Y sobre la denuncia del hurto del ganado, se constató que las reses fueron robadas de fincas diferentes a las incluidas en la petición de protección.



“Se probó que Disnaldo José Perpiñán no solicitó medidas de seguridad al Departamento de Seguridad del Cesar, ni a la Alcaldía de Agustín Codazzi. No obran al menos indicios conocidos que permitieran concluir que Perpiñán iba a ser víctima de un homicidio y hurto por grupos al margen de la ley”, dice el fallo.



“La Sala reitera que en estos eventos en que se imputa omisión debe tenerse en cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para disuadir la acción de los grupos ilegales. Lo contrario significaría que las autoridades de policía estarían obligadas a lo imposible, esto es, a poner a disposición de los ciudadanos víctimas de estos delitos, de manera permanente, la compleja capacidad institucional que se requiere para evitar que este tipo de delitos sucedan”, dice el fallo.



La Fiscalía investiga Edward Mattos, así como a José Alfonso Ibarra y Adulfo Enrique Díaz Araújo como presuntos autores intelectuales del crimen de Perpiñán Marzal y de Carlos Alberto López Chacón. Los hombres, habrían ordenado el múltiple crimen para apropiarse de las cabezas de ganado de las víctimas.



La investigación partió de las declaraciones brindadas por Jader Luis Morales Benítez y Óscar José Ospino Pacheco, dos exparamilitares que se postularon a Justicia y Paz y que reconocieron ser los autores materiales de los homicidios.



