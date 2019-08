Consejo de Estado rechaza ponencia que tumbaba curul de Antanas Mockus

La Sala Plena del Consejo de Estado negó el proyecto de fallo que pedía conceder la pérdida de investidura de Antanas Mockus en segunda instancia.



Por ahora, Mockus mantendrá su curul pero el Consejo de Estado aún debe tomar una decisión de fondo en su caso.



El proyecto, presentado por la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, resolvía una apelación contra la sentencia de primera instancia que había mantenido a salvo la investidura de Mockus, el segundo senador más votado del país en las pasadas elecciones legislativas.

Ahora el magistrado Alberto Montaña Plata deberá elaborar y presentar un nuevo proyecto de fallo ante la Sala Plena de la corporación para que sea nuevamente discutido.



Todo este proceso se inició porque la elección e investidura del congresista fueron demandadas en dos procesos distintos que tenían como argumento los mismos hechos.



Según las demandas, el senador incumplió el régimen de inhabilidades para ser congresista porque era el representante legal de Corpovisionarios, ONG que celebró contratos con el Estado seis meses antes de las elecciones legislativas de marzo del 2018. La ley exige que quienes se presenten al Congreso no celebren contratos con el Estado un año antes de su elección.



El senador sostiene que aunque sí hubo contratos, no fueron firmados por él sino por una persona a la que él delegó esas funciones.



El pasado 19 de febrero una sala especial de decisión del Consejo de Estado le había mantenido la investidura al considerar que no había incurrido en faltas. Esa decisión fue apelada y resolver la apelación le había correspondido a la magistrada Ibarra.



De otro lado, dos meses después, en otra demanda, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó declarar nula su elección por las mismas razones (presunta violación del régimen de inhabilidades), lo que había dejado a Mockus fuera del Senado.



Pero el 2 de julio pasado, al resolver una tutela contra esa nulidad, la sala Primera del Consejo de Estado dejó sin efectos el fallo de la Sección Quinta, los consejeros consideraron que antes de decidir de fondo sobre la nulidad de su elección se debía dar trámite a la apelación del fallo sobre su investidura.



Por ello ordenaron a la Sección Quinta abstenerse de proferir un nuevo fallo en el proceso de nulidad electoral hasta tanto se defina en segunda instancia sobre la demanda de pérdida de investidura.

JUSTICIA