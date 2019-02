Corte Interamericana desestima medidas cautelares pedidas por Petro

Por considerar que la curul del senador Gustavo Petro no está en riesgo en este momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó una solicitud de medidas cautelares que había elevado la defensa de Petro ante ese organismo.



Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), "aún si se determinara la responsabilidad fiscal del señor (Gustavo) Petro Urrego, o eventualmente no prosperaran apelaciones o acciones contra las decisiones dictadas por la Contraloría, ello no generaría su destitución o la pérdida de su curul".

Esa es una de las razones por las que ese tribunal decidió desestimar la solicitud. La Corte considera que "por el momento, no ha sido demostrada la configuración de los elementos de extrema gravedad y urgencia que permitirían considerar la necesidad de ordenar medidas provisionales".



La solicitud fue presentada en virtud de las multas que la Contraloría le ha impuesto a Petro por el manejo del esquema de aseo durante su alcaldía en Bogotá, y que ha generado un debate jurídico en el país sobre si esta responsabilidad fiscal puede constituir una inhabilidad para que ocupe cargos públicos, como su actual curul de senador.



Para la defensa de Petro, esa curul estaba en riesgo debido a las sanciones impuestas por organismos de control. Máxime cuando, en octubre del 2018, la Corte Constitucional ratificó que estar en deuda con el Estado sí es una causal de inhabilidad, decisión que podría afectar a Petro debido a las multas por más de 217.000 millones de pesos en su contra.



Si bien los representantes de Petro consideraban que podría comenzar una persecución penal contra él por elección ilícita de candidatos, la Corte acogió la explicación del Estado, en el sentido de que la Fiscalía General de la Nación no ha anunciado intención de comenzar investigación en ese sentido. Además, consideró el argumento de que Petro no fue "elegido" para el cargo de Senador, sino designado, tras obtener la segunda votación en la segunda vuelta presidencial.



Esta decisión no afecta el caso de fondo, en el cual la Corte IDH evalúa si decisiones de organismos de control pueden imponer sanciones que restrinjan los derechos políticos protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.



