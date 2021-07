Niegan indemnización a militar que fue investigado por 'falsos positivos'

El Consejo de Estado señaló que la Nación no deberá reparar los daños que sufrió un militar que estuvo detenido cinco meses por una investigación por un caso de 'falso positivo' o ejecución extrajudicial y a quien luego, por decisión de la Fiscalía, se le precluyó el caso a su favor.



(Le puede interesar: La condena por narcotráfico a un capitán (r) de la Armada)

El militar fue detenido el 6 de diciembre del 2008 y se le impuso medida de aseguramiento por el delito de homicidio en persona protegida por hechos ocurridos el 20 y 30 de mayo de 2006 en Santa Bárbara, Antioquia.



Sin embargo, el 21 de mayo del 2009 recuperó su libertad debido a que la Fiscalía precluyó la investigación a su favor.



El militar demandó a la Nación por privación injusta de la libertad, señalando que hubo una actitud negligente de la Fiscalía.



(Le puede interesar: 'EE. UU. nos contrató como vigilantes y terminamos en acciones militares')​



En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló en su contra al estimar que el uniformado no aportó el expediente penal completo por lo que la corporación judicial no contaba con los instrumentos suficientes para examinar estas reclamaciones.



En segunda instancia, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda, señalando que si bien el uniformado no fue hallado responsable, sí fue identificado por una víctima sobreviviente y algunos vecinos de la zona donde se produjo el hecho, por lo que, al momento de dictarse la medida de aseguramiento, existían indicios graves sobre la responsabilidad del imputado.



Según el alto tribunal, la medida de aseguramiento tuvo sustento en testimonios que fueron contrastados con prueba documental, lo que conduce a desestimar que la privación de la libertad que sufrió el militar fue injusta.



(Le puede interesar: Corte estudia demanda contra la nueva ley de trabajo en casa)



“La medida no se prolongó por inacción de la Fiscalía de conocimiento, que practicó las pruebas solicitadas por la defensa, además de otras como la inspección y el testimonio de los implicados, que llevaron a concluir que no existían serios motivos de credibilidad que dieran lugar a la acusación, sino que, por el contrario, habían desvirtuado los motivos que llevaron a la medida”, dijo el Consejo de Estado.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Procuraduría pide desestimar demanda contra el Defensor del Pueblo



-Caso Uribe: Fiscalía sigue defendiendo cierre del proceso



-JEP expulsa a Musa Besaile por 'falta de seriedad y compromiso'