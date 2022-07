Luego de estudiar una demanda que pedía la nulidad de las reglas de enseñanza de la religión en los colegios, adoptadas por el Ministerio de Educación en 2006, el Consejo de Estado negó el recurso al considerar que no se violó el principio de laicidad del Estado, ni la libertad de cultos.



Esto en tanto, de acuerdo con el alto tribunal, no se creó una obligación para que padres, alumnos o profesores ejercieran un determinado culto.



A juicio del demandante, las resoluciones obligaban a los alumnos a recibir clases de religión, en detrimento de normas legales, constitucionales y supranacionales aplicables en Colombia sobre la libertad de cultos y la libre determinación de los educandos y sus acudientes para incluir o no la materia en el plan de estudios.



El recurso argumentaba que aunque la ley contempla la necesidad de incluir en los planes educativos la enseñanza de un culto religioso, las normas actuales la convertían en obligatoria.



A su demanda se unió otro ciudadano quien argumentó que tales reglas debieron haberse tramitado a través del Congreso, pero que el Gobierno lo hizo motu propio para evadir el control judicial ante la Corte Constitucional. Además, señaló que imponer obligatoriedad a las instituciones educativas de dar esta materia era inconstitucional, al impedir el ejercicio de la educación laica.



Sin embargo el Consejo de Estado decidió que las normas aludidas no violan los preceptos legales, constitucionales e internacionales.

Según la corporación, no se desconoció el principio de laicidad del Estado pues no se obliga a la enseñanza de un credo específico sino que las resoluciones garantizan la libertad de cultos, al dar la libertad para que los estudiantes tomen o rechacen el estudio de esta materia.



En su decisión añadió que las instituciones oficiales, en diálogo con la comunidad educativa, pueden decidir libremente si incluyen o no en su proyecto educativo la enseñanza de la religión, caso en el cual debe ofrecer programas alternativos para quienes, profesando algún culto o no, resultaren afectados por la decisión que tome el colegio.



“(…) La Sala no observa de qué manera la parte demandada interviene en la libertad de conciencia de los padres, estudiantes y profesores”, resalta el fallo.

