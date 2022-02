El Consejo de Estado negó una demanda que interpuso la sociedad Warner Comunications Inc. en la que pedía que se negara el registro a la marca 'Picolín' (Tweety en inglés), porque supuestamente había un riesgo de confusión con su personaje 'piolín'.



El registro a la marca había sido otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para identificar artículos de papelería o materias plásticas, según la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.



Warner buscaba tumbar la determinación del SIC diciendo que existían semejanzas entre los elementos figurativos de esta marca y los de su personaje, que está amparado por las marcas registradas Tweety (o Piolín) y Looney Tunes, que también pertenecen a la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.



Para Warner, 'Picolín' era una imitación de 'Piolín' y por tanto había una defraudación de los derechos de autor.



El Consejo de Estado determinó que la supuesta semejanza debía ser examinada a partir del elemento denominativo de estas marcas, es decir sus nombres, y no desde su configuración gráfica.



Bajo ese entendido, la Sala no encontró similitud fonética u ortográfica de 'Picolín' con Tweety (o Piolín) y Looney Tunes.

Además, señaló que la notoriedad de las marcas registradas a nombre de la Warner, tampoco origina riesgo de que el titular de la marca 'Picolín' pueda aprovecharse de su prestigio.



El Consejo de Estado dijo que los certificados de traspaso de los derechos de autor sobre las obras de Time Warner Entertainment Company Inc. a la demandante Warner Comunications Inc. no es suficiente para probar la originalidad de los mismos, pues la sociedad accionante no figura como la actual propietaria de los títulos inscritos ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.



Para el Consejo de Estado tampoco hubo prueba que demostrara la cualidad particular de los títulos 'Tweety' y 'Looney Tunes' que los haga acreedores al reconocimiento de derechos de autor sobre sus homónimos.

