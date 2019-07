Niegan a Arias indemnización por sanción de exprocurador Ordóñez

El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias seguirá inhabilitado para ejercer cargos públicos, tal y como lo decidió en 2011 la Procuraduría, que lo sancionó con 16 años de inhabilidad por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, luego de que el Consejo de Estado negó la petición de nulidad de la sanción que el exministro pedía. En ese entonces el procurador general era Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante la OEA.



Además, el Consejo de Estado también le negó a Arias una indemnización que pedía por los perjuicios materiales que sufrió de $50.000.000 y morales por 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $532.040.000, con los respectivos intereses comerciales y moratorios.

Arias argumentaba que en la sanción impuesta se incurrió en graves violaciones a las normas constitucionales y legales porque, según él, "la valoración probatoria fue errónea, caprichosa y no se ajustó a la realidad, porque están falsamente motivados y porque se incurrió en desviación de poder".



El exministro agregó que la Procuraduría "omitió apreciar en conjunto las pruebas y tener la certeza sobre la existencia de la falta; y, por el contrario, se acudió a criterios culpabilistas lejanos a lo que mostraba el acervo probatorio".



No obstante, el Consejo de Estado consideró que la Procuraduría sí obró de acuerdo con sus funciones y valoró las pruebas de forma integral, por lo que cuando "responsabilizó al ministro cuando tuvo la certeza de la comisión de las faltas disciplinaria reprochadas, por ello no se le desconoció el principio de inocencia", dice el fallo del alto tribunal, que agrega que se le garantizó a Arias poder ejercer sus derechos procesales.



Además, el Consejo de Estado dijo que la Procuraduría ejerció la facultad sancionatoria del Estado porque el comportamiento del exministro desconoció la ley "lo que conllevó al incumplimiento de los deberes funcionales que le competían como jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, y con esa actuación dio un mal ejemplo a los ciudadanos y no cumplió con éxito el programa loable para los agricultores de 'Agro, Ingreso Seguro".



Hay que recordar que en 2014 la Corte Suprema de Justicia condenó a Arias a 17 años y cuatro meses de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. El exministro, quien regresó extraditado desde Estados Unidos la semana pasada, comenzó a cumplir su condena en la Escuela de Caballería, en Bogotá.

JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET