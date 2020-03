Niegan reparación a exministro Villamizar por escándalo de 'miti-miti'

Aunque la Corte Constitucional anuló todo el proceso penal que se adelantó contra el exministro de Minas Rodrigo Villamizar Alvargonzález por el escándalo de 'miti-miti', relacionado con una licitación de emisoras en FM, el exministro no recibirá reparación por haber tenido una medida de aseguramiento intramural en medio del proceso.



Esto luego de que el Consejo de Estado concluyó que aunque la Corte anuló su proceso y luego el caso prescribió, ello no significa que el exministro hubiera sido hallado inocente ni que las decisiones de la Fiscalía en su contra hayan sido injustas.

En junio de 1998 al exministro Villamizar le impusieron medida de aseguramiento intramural y en octubre de ese año el fiscal general lo acusó ante la Corte Suprema por interés ilícito en la celebración de contratos. Pero, debido a que Villamizar estaba siendo juzgado por hechos cometidos como particular y no como ministro, la Corte envió el caso a un juzgado penal de Bogotá.



Ese juzgado terminó lo condenó en 2001, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá y como la Corte Suprema decidió no casar el proceso, en 2003, la sentencia siguió igual.



Sin embargo, un fallo de tutela de la Corte Constitucional en el 2006 declaró la nulidad de todo el proceso, al considerar que el fiscal general de la Nación no tenía competencia para investigar las conductas atribuidas a Villamizar, pues la acusación se produjo después de que este abandonó su cargo de ministro. Y en 2009 los términos para investigar y juzgar el delito endilgado al exministro precluyeron.

Villamizar interpuso una demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad, en aras a que la Fiscalía resarciera los supuestos daños que padeció a lo largo de este proceso.



Pero el Consejo de Estado negó las pretensiones al considerar que aún habiendo una sentencia de tutela que indicó que el fiscal general no tenía competencia para investigar y acusar a Villamizar, no hay pruebas de que la medida de aseguramiento con la que fue cobijado en su momento el exministro fuera irregular.



Además, el Consejo de Estado, también indicó que la preclusión del proceso tampoco dan cuenta de que las decisiones de la Fiscalía contra Villamizar hayan sido injustas, puesto que ni el fallo de la Corte Constitucional ni la preclusión se basan en una ausencia de responsabilidad penal por parte del demandante,.

