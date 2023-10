Nicolás Petro no fue a cita contra el fiscal Mario Burgos en la CNDJ; esta es la razón

Para este viernes 20 de octubre, el exdiputado Nicolás Petro Burgos estaba llamado a declarar dentro de la investigación que se sigue en contra del fiscal Mario Burgos, tras la filtración del video de un interrogatorio en el que está el hijo mayor del presidente Gustavo Petro como indiciado.



(Puede ver: Nicolás Petro declarará en caso de fiscal Mario Burgos por filtración de interrogatorio)

A la diligencia llegaron el fiscal Burgos y el abogado Diego Henao. Sin embargo, el exdiputado no llegó ante el despacho de la magistrada Magda Acosta, quien lleva el proceso.



EL TIEMPO habló con el penalista Diego Henao, quien indicó que la ausencia de su defendido se debió a que el juez no le dio el permiso para salir de Barranquilla, con lo cual no pudo asistir a la diligencia a la que estaba citado de manera presencial en Bogotá.



(Puede ver: Comisión de Disciplina Judicial abre investigación de oficio a fiscal Mario Burgos)

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Mario Burgos. Foto: Toma de video

En efecto, el exdiputado escribió en su cuenta de X que tiene "una restricción impuesta por un juez de no poder salir de Barranquilla, oficié tanto al fiscal como al juez del caso para poder viajar a Bogotá y de ninguno obtuve respuesta, por tal razón no pude asistir a la diligencia".



Para solucionar ese inconveniente, Henao explicó que se solicitó que la CNDJ envíe la citación a través del juez que tiene el proceso contra Burgos, para que así el despacho le dé el permiso de asistir. "Él quiere venir a esa diligencia, él quiere estar", indicó el abogado.



La semana para la nueva citación sería la primera de diciembre, exactamente el día 4. No obstante, todo depende de la agenda de los despachos.



(Le dejamos: Caso Odebrecht: Fiscalía radicó escrito de acusación contra exministra Cecilia Álvarez)

Los interrogados

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro y Diego Henao, su abogado. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo y Archivo particular

La magistrada Magda Acosta aprovechó para interrogar a quienes sí asistieron, es decir, al disciplinado Mario Burgos y al abogado Henao, defensor de Nicolás Petro. En cuanto al penalista, este mantuvo la tesis de que el fiscal no le contestó quién fue la persona que filtró el video del interrogatorio a su cliente.



Ese video se grabó en agosto de este año, cuando el hijo mayor del presidente Petro intentaba negociar con el ente acusador algún beneficio dentro de su proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El caso va en etapa de juicio, pero hace unas semanas se publicó en Semana la cuestionada grabación.



Ante eso, la defensa de Petro Burgos mandó un derecho de petición diciendo cómo era posible que si solo la Fiscalía tenía control de ese video, se filtrara a medios sabiendo que era parte de un proceso reservado. La respuesta del fiscal Burgos fue en el sentido de que él no filtró tal información, y de que su despacho no tiene tampoco la orden de hacer ese tipo de cosas. La decisión de la CNDJ fue abrir de oficio una investigación para esclarecer lo sucedido.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: