Luego de que la Corte Suprema de Justicia negara por infundada la recusación que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, presentó en contra del fiscal Francisco Barbosa, aún faltan por resolverse otras dos recusaciones más en el marco de las pesquisas que se le adelantan por el supuesto recibimiento de 600 millones de pesos de origen presuntamente ilícito durante la campaña presidencial.



Se trata de recusaciones presentadas al fiscal Luis Fernando Merchán (especializado en lavado de activos) y al fiscal Mario Burgos (delegado ante el Tribunal de Bogotá), quienes conocen de la indagación previa que se adelanta al diputado por presunto lavado de activos.

La recusación contra Merchán la tendría que resolver su jefe directo Carlos Vieda quien es el jefe de la Dirección Especializada contra Lavados de Activos. Pero como salió a vacaciones, la firmará Liliana Donado, directora de la Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.



EL TIEMPO conoció que Merchán no se declaró impedido y que ya habría un proyecto de decisión.



De otro lado, la recusación en contra del fiscal Mario Andrés Burgos la tiene que resolver la Directora de la Delegada para la Seguridad Territorial Luisa Obando.



Frente a estos dos fiscales, el documento presentado por la defensa de Petro Burgos dice que, como son delegados, supuestamente, estos "deben seguir los lineamientos y órdenes impartidas” por el fiscal General, Francisco Barbosa.



Algunos magistrados aclararán su voto

El fiscal Francisco Barbosa Foto: Federico Barón Rincón (Fiscalía) y Policía Nacional

Barbosa había sido recusado porque supuestamente tendría un interés en el caso, por los enfrentamientos públicos entre él y el Jefe de Estado. Ese argumento fue rechazado por él y la Corte Suprema de Justicia decidió declarar infundada la recusación el jueves pasado de manera unánime.



EL TIEMPO conoció algunos detalles de esta decisión, cuyo texto definitivo, todavía no está listo ya que se le están haciendo los ajustes pertinentes tras la discusión de la Sala Plena realizada en Villavicencio. La decisión se centró en dos argumentos. Primero, que Barbosa no es el fiscal que lleva el caso.



Y, segundo, que la causal alegada por la defensa en el sentido de que el Fiscal General tendría un interés en el caso no se pudo demostrar y que el argumento se limitó a exponer una serie de noticias de prensa.



No obstante, fuentes explicaron a este diario que, aunque la decisión es unánime, algunos magistrados aclararán su voto al no compartir que el solo hecho de que Barbosa no lleve la investigación hace improcedente la recusación.



Este diario también estableció que la decisión sí dejaría abierta la posibilidad de que el Fiscal General pueda ser recusado por razones puntuales en caso de que, por ejemplo, intervenga en la reasignación del reparto o haga una asignación especial de un caso. O bien, si alguno de sus delegados directos participa en un comité en que se discute el caso particular.

