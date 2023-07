El pasado 14 de mayo, el Fiscal General, Francisco Barbosa, remitió a la Corte Suprema de Justicia la recusación que en su contra presentó la defensa de Nicolás Petro, hijo del Presidente Gustavo Petro, y quien este sábado 29 de julio fue capturado



EL TIEMPO tiene en su poder los argumentos completos que Barbosa dio al alto tribunal en el sentido de que, en su criterio, no había motivo para conceder la recusación porque no es él quien lleva los procesos en su contra, y porque no tiene diferencias personales con este.



"No sobra señalar que no tengo interés cierto y concreto alguno en el desarrollo de la actuación penal referenciada, ni mucho menos una enemistad grave y mutua con el señor Nicolás Petro", dijo.

"Las diferencias que he mantenido con el señor Presidente de la República son jurídicas e institucionales, nunca personales" FACEBOOK

Como se sabe, el Fiscal Barbosa negó la recusación por lo que la remitió a la Corte Suprema que el 17 de julio también la negó. Lo que no se conocía hasta el momento era todo el detalle de la argumentación que Barbosa le dio al alto tribunal.



"Como se señaló, en primer lugar, el suscrito no es el fiscal del caso y las causales taxativas de recusación se predican del servidor a cargo del proceso. En segundo lugar, la Constitución y la ley garantizan la autonomía y la independencia de los fiscales delegados en la toma de sus decisiones", agregó Barbosa.

El Fiscal General también le dijo a la Corte Suprema que "los impedimentos no son institucionales, sino de funcionarios concretos, pues señalar lo contrario tornaría insostenible la labor de investigación y ejercicio de la acción penal

de la Fiscalía General de la Nación".



Con esas bases, Barbosa le dijo a la Sala Plena que esperaba la decisión que la Corte Suprema tomara "con la finalidad de brindar legitimidad al proceso. Esto, con ocasión de la tensa situación que ha provocado la primera magistratura de la Rama Ejecutiva respecto del ente investigador y acusador.



"Bajo el contexto descrito, y teniendo en cuenta que actualmente se adelanta en esta entidad un proceso investigativo en contra del hijo del señor Presidente Gustavo Petro, se reitera que con el propósito de garantizar la legitimidad al proceso judicial que se está adelantando, resulta pertinente remitir la presente recusación que se formula en mi contra y que en este documento he manifestado su no aceptación e improcedencia", agregó.

Lo que respondió la Corte Suprema

Ante la Sala Plena de la Corte, el fiscal Francisco Barbosa Delgado, Foto: Twitter: @CorteSupremaJ

La recusación que presentó la defensa de Nicolás Petro señalaba la existencia de una "pública enemistad", y de una "animadversión" entre el Presidente de la República y el Fiscal General, basado en públicos choques entre ambos que llegó hasta un momento en el que Barbosa calificó de "dictador" al Jefe de Estado, luego que este dijera erróneamente que él era el "jefe del Fiscal".



Según la recusación, se trataba de un "sentimiento de aversión" notorio que se irradiaba a toda la familia de ambos funcionarios, casi al punto de una "vendetta familiar", entre otros.



Barbosa recordó incluso a la Corte que por uno de esos episodios responsabilizó al Presidente por su seguridad y que anunciara que iba a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares de protección.

La Sala Plena de la Corte Suprema analizó todo lo citado y señaló que la defensa de Nicolás Petro no presentó argumentos sólidos que evidenciaran una "enemistad grave entre investigador e investigado, o que por su entidad se extienda a los respectivos núcleos familiares".



"De los extractos de prensa aportados al plenario tampoco la Corte evidencia que el fiscal general hiciera una referencia clara, concreta y precisa respecto a la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, que pueda interpretarse como intimidación o como algún ejercicio inadecuado de poder contrario a los principios de imparcialidad y transparencia", dijo la Sala Plena.



En el documento de 26 páginas, la Corte Suprema señaló que sí hay momentos en los que el Fiscal General de la Nación puede trazar políticas y lineamientos para el desarrollo de las actividades de los demás funcionarios de la entidad, y que, "pese a no tener a su cargo la investigación, podría acreditarse alguna conducta contraria a los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad".



No obstante, indicó que en el caso concreto de Nicolás Petro y Francisco Barbosa, los abogados del primero "no han logrado acreditar que el fiscal general de la Nación tuviera una intervención directa o indirecta en el marco de la investigación, que justificara el análisis de su conducta, en aras de determinar si estaba incurso en las causales de impedimento argüidas".

No se ha probado la enemistad grave: Corte Suprema

"Mucho menos se ha demostrado que esa presunta intervención estuviera rodeada de algún interés indebido, de una enemistad grave para con el investigado, o que, como lo

dicen los peticionarios, exista un sesgo ideológico capaz de comprometer las garantías de transparencia e imparcialidad", agregó la Sala Plena.



Bajo esas consideraciones, la Corte Suprema negó la recusación contra Barbosa de manera unánime, por 19 votos. No obstante los magistrados Luis Antonio Hernández Barbosa, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo e Iván Mauricio Lenis Gómez aclararon los alcances de su voto.



Nicolás Petro Burgos es investigado por el Fiscal 13 Especializado Lavado de Activos Bogotá y el Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal del Distrito que también fueron recusados. Sus jefes directos ya negaron esa recusación y con eso avanzó el proceso, con radicado interno 43536, por el que este sábado el hijo del Presidente fue detenido.

ALEJANDRA BONILLA MORA

@AlejaBonilla

justicia@eltiempo.com

