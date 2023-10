Nicolás Petro declarará en caso de fiscal Mario Burgos por filtración de interrogatorio

Dentro del proceso que sigue la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ( CNDJ ) contra el fiscal Mario Burgos, el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos fue citado a declarar de manera presencial el próximo viernes.



(Le dejamos: Comisión de Disciplina Judicial abre investigación de oficio a fiscal Mario Burgos)

El proceso tiene que ver con la filtración del interrogatorio que le hizo el funcionario del ente acusador en agosto al exdiputado, a quien investiga por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



El expediente contra el fiscal se abrió de oficio a comienzos de este mes, y dentro de este "se analizará si se cometió una falta y en algún momento de la investigación se llamará al fiscal Burgos para que dé su versión", le comentó una fuente cercana al caso.



(Puede ver: Fiscalía responde al presidente Gustavo Petro sobre supuesto plan para asesinarlo)

Facebook Twitter Linkedin

Mario Burgos (centro dela foto) es el investigador principal en el caso de Nicolás Petro. Foto: Archivo particular

El punto está en que para el momento en el que fue interrogado Nicolás Petro, él tenía la idea de colaborar con la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso en el que se habría enriquecido con 1.053 millones de pesos producto de plata que iría dirigida a la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro.



Y en esa colaboración, el interrogatorio quedó únicamente en manos de los funcionarios del ente acusador, por lo que a la defensa de Petro Burgos se le hizo extraño que se filtrara a un medio de comunicación. Eso llevó al abogado Diego Henao a enviar un derecho de petición a la Fiscalía preguntando por quién filtró ese interrogatorio, en el que Petro Burgos hizo fuertes señalamientos.



(Puede ver: Fiscalía le contestó al abogado de Nicolás Petro por filtración de video; esto dijo)



Ante esa duda, el fiscal Mario Burgos le contestó que "este despacho indica que los delegados fiscales asignados a la noticia criminal no han difundido ningún tipo de información relacionada a ningún medio de comunicación o externo ajeno a la investigación".



Eso, no obstante, no libró al funcionario de tener un proceso encima, puesto que la CNDJ le abrió el caso de manera oficiosa, el cual sumará este 20 de octubre la declaración de Nicolás Petro.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: