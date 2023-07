Luego que la Corte Suprema de Justicia negara, por unanimidad y por infundada la recusación contra el fiscal Francisco Barbosa con la que Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, pedía nombrar un fiscal adhoc en el caso que se le adelanta por las acusaciones de Day Vásquez, su exesposa, la Fiscalía se apresta a tomar decisiones en ese caso.



Según Vásquez, Nicolás Petro utilizó en el 2022 su condición de hijo del candidato y a la vez ficha clave de la campaña del Pacto Histórico en la Costa Atlántica para recibir dineros que terminaron en sus propias arcas.



El hijo del Jefe de Estado ha negado esas acusaciones, que el propio Presidente pidió en su momento investigar a la Fiscalía.

Estas son las líneas de investigación que ha seguido la Fiscalía.



1. Presunto enriquecimiento ilícito

Day Vásquez saliendo de declarar en la Procuraduría Regional . Foto: Tomada de las redes sociales

Este escándalo se remite a unas conversaciones por chat entre Nicolás Petro y su expareja sentimental Days Vásquez, que ella entregó a la Revista Semana, que señalan que ambos habrían manejando al menos 600 millones de pesos durante la campaña presidencial de 2022, cuyo origen sería dudoso.



Según dijo Vásquez, ese dinero se habría recibido de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el 'hombre Malboro' para la campaña y que al parecer nunca llegaron a esta. La mujer dijo que serían 600 millones de pesos de Lopesierra y 400 de parte de Alfonso 'el Turco' Hilsaca, cosa que este último negó tajantemente.



"Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también lo recibió en mi apartamento", señaló Vásquez a Semana.



Las pesquisas de las autoridades también incluyen la revisión de temas como una compraventa de una lujosa casa, pagos en hoteles y tratamientos estéticos y un CDT para analizar si se habría incurrido en un enriquecimiento ilícito. De hecho, acá también se indaga, según confirmó la propia Fiscalía, un presunto lavado de activos.



En este entramado también es clave el hecho de los gastos suntuosos de Nicolás y su expareja, teniendo en cuenta que este tiene un sueldo de 18 millones de pesos como diputado del Altántico.

2. Los nexos con el 'hombre Marlboro' y los supuestos aportes ilegales a la campaña

Samuel Santander Lopesierra, 'El Hombre Marlboro' Foto: Archivo particular

En medio del escándalo ha tomado fuerza el nombre de Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, conocido con el alias del hombre Marlboro, un guajiro de 61 años y de los primeros narcos que fueron extraditado a Estados Unidos.



Day Vásquez asegura que Nicolás Petro lo conocía porque tenía una amistad de años con su hija Mónica Lopesierra Rosado, quien acudió a la Procuraduría a declarar. Los organismos de control deberán verificar si la plata que señala Vásquez en efecto se giró, si iba a la campaña, si la campaña en efecto recibió parte o no del dinero mencionado.



En este escándalo, además, aparece mencionado Máximo José Noriega Martínez, quien es precandidato a la Gobernación del Atlántico y quien, según Vásquez, habría sido el intermediario entre Lopesierra y Nicolás Petro para la recepción del dinero, algo que este negó, asegurando que habría intereses para desestabilizar su campaña y enlodar su nombre.

3. El tráfico de influencias con visitas a altos despachos

Entre los chats revelados por la expareja de Nicolás Petro, también hay otro capítulo: el de las relaciones de poder y las reuniones que este habría tenido con integrantes del gabiente del presidente Petro.



Entre los mencionados están la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho; el exministro de Educación, Alejandro Gaviria; la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque; el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, y el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada.



Así mismo, se menciona una presunta reunión con Hildebrando Vélez, padre de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Al parecer, Petro habría pedido hojas de vida a su esposa para ubicar personas en ciertas entidades.

Sobre este tema, Prada reconoció que se reunió dos veces con Nicolás en la campaña de la cual fungía como jefe de debate "Me acompañó a distintas reuniones, lo conocí desplegando su actividad política", dijo.



Ahora, en los chats, Petro dice que "Prada me dio 10 cupos" y que tres los iba a destinar a Ciénaga, uno para ayudar a su mamá, uno para Vásquez y "cinco para el tema político de Barranquilla”. Ante ello, el entonces Ministro dijo: "Jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre a una persona".



"Tendrá que aclarar si eso lo escribió él, si se refería a mí o al Pacto Histórico, no tengo idea de qué está hablando", aeseguró Prada.

4. La camioneta del contratista del Meta

Nicolás Petro empezó a rodar en una camioneta Chevrolet Tahoe blindada, que le pertenece a la firma JMS Constructores. Foto: Archivo particular

Entre las personas que han sido citadas por la Fiscalía, también está Juan Manuel Sarmiento Mejía quien es la cabeza de JMS Constructores que es una firma de viviendas en Villavicencio y que es el dueño de la camioneta blindada que usó Petro en sus recorridos por Meta, y que habría alquilado su primo Camilo Burgos.



Como ha indicado la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, Sarmiento fue mencionado en los chats que Vásquez le entregó: “Nosotros solo trabajamos con los amigos de la Tahoe. Recuerda que también han dicho de una plata de una EPS y todo eso es mentira. ¿Tú siempre vas a trabajar con Rai?”.



Petro fue fotografiado en agosto de 2022 bajando de la citada camioneta, una Chevrolet Tahoe blindada, de cerca de 350 millones de pesos, que habria usado para desplazamientos en el Meta.

