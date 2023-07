La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia tiene este jueves en su orden del día estudiar la recusación que presentó Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en contra del Fiscal Francisco Barbosa.



La recusación se presentó en el marco de las pesquisas que adelanta la entidad por el presunto recibimiento de 600 millones de pesos de origen ilícito durante la campaña presidencial.



La recusación fue negada a mediados de mayo por el Fiscal Barbosa bajo el argumento de que él no es el fiscal que lidera la indagación que avanza y, por ello, el caso pasó a la Corte Suprema.

La Sala Plena de la Corte Suprema estudia un proyecto de fallo que presentó la magistrada Marjorie Zúñiga de la Sala Laboral que, al parecer, va encaminada a negar la recusación bajo el estimado de que el fiscal Barbosa no es quien adelanta directamente ese caso.



La Sala está reunida en Villavicencio y se espera que este jueves se tome una decisión aunque este no es el único tema que tiene previsto para estudio.



¿Por qué fue recusado Barbosa?

El fiscal Francisco Barbosa Foto: Fiscalia

La recusación cita públicas y sonadas diferencias entre el Presidente Petro y el fiscal Barbosa para decir que esto podría afectar el proceso de Nicolás y también va dirigida al fiscal Luis Fernando Merchán (especializado en lavado de activos) y al fiscal Mario Burgos (delegado ante el Tribunal de Bogotá), quienes conocen de la indagación previa por lavado de activos.



Entre las diferencias mencionadas está el choque entre ambos funcionarios cuando Petro aseguró que "él era el jefe del fiscal Barbosa", ante lo cual este calificó de "dictador" el jefe de Estado.



"El actual clima político, donde de forma descontextualizada el señor Fiscal en diversas ruedas de prensa ha traído a colación el asunto que tiene en su institución Fiscalía (caso Nicolás Petro), nos legitiman para reclamar que se designe un fiscal ad hoc para el manejo de estas investigaciones", dice la recusación.

¿Por qué la negó la Fiscalía?

El 15 de mayo, en un comunicado de prensa, el Fiscal Barbosa anunció que se negó la recusación al considerarla improcendente porque "las causales de recusación son taxativas y se predican del servidor a cargo del proceso".



"En este caso, el Fiscal General de la Nación no es el fiscal a cargo de la indagación que cursa contra el señor Petro Burgos", se lee en el comunicado.



Nicolás Petro es sujeto de una indagación luego de que su expareja, Day Vásquez, publicara unas conversaciones que darían cuenta del presunto ingreso irregular de 600 millones de pesos que habrían sido usados en la campaña de Petro Presidente.

En ese momento, fue el mismo Gustavo Petro quien le pidió a la Fiscalía indagar el origen de esos ingresos que son materia de investigación penal y disciplinaria.

