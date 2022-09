La Corte Suprema de Justicia se apresta a decidir si mantiene o modifica la condena de 17 años y 4 meses de prisión que le fue impuesta al agente del Esmad de la Policía Néstor Julio Rodríguez Rúa, por disparar el gas lacrimógeno que impactó y provocó la muerte del joven Nicolás Neira en la marcha del primero de mayo de 2005 en Bogotá.



(Lea: Dieb Maloof: el caso que involucraba a paramilitares que prescribió a su favor)



Rodríguez fue condenado por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual por haber accionado un artefacto lanza gases desconociendo los parámetros para su uso, de manera directa y lineal contra la multitud, luego de un extenso proceso penal.



(Lea: JEP niega salida del país del excongresista Luis Almario Rojas)

La Fiscalía que llevó a juicio al uniformado dijo ahora a la Corte que el disparo se hizo en un contexto de caos absoluto en Bogotá y que este sólo recibió ese día instrucción sobre el lanza gases FACEBOOK

TWITTER

En primera instancia fue condenado en abril de 2021 por un juzgado y en segunda en marzo de 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá. Ahora su defensa busca tumbar la condena diciendo que el caso debió ser tramitado por la justicia penal militar, que no tenía experiencia como ‘gaseador’, que no tuvo tiempo para defenderse y que no habría prueba ni del impacto con un gas fue el que le produjo la muerte al joven de 15 años.



En documento conocido por EL TIEMPO, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que mantenga la condena pero que la cambie de homicidio por dolo eventual a homicidio doloso lo cual implicaría una rebaja sustancial de la condena de prisión, al estimar que no pruebas para decir que el agente actuó con la intención de hacer daño a la vida y la salud de Neira ni de que haya buscado el resultado fatídico ese día.



(Lea: Armando Benedetti: estos son los procesos que pasaron a la Fiscalía)



El ente acusador que llevó a juicio al uniformado, dijo ahora a la Corte que el disparo que Rodríguez se hizo en un contexto de caos absoluto en Bogotá y que este sólo recibió ese día instrucción sobre el equipo lanza gases.



“Ese estado de nervios en que pudo hallarse Rodríguez Rúa, quien bien pudo originarse no solo por lo caótico de la situación de orden público, sino además en que hacía apenas dos meses que había realizado su curso de patrullero, el cambio de rol improvisado que se le impuso por su superior sin que se le hubiere entrenado como gaseador, son factores que se dejaron de lado en la valoración de su accionar para la fecha de los hechos”, dijo la Fiscalía.



(Lea: Hidroituango: Tribunal deberá decidir si admite demanda de EPM contra sanción)



La entidad dice que la falta de instrucción previa y específica para usar el dispositivo, “así como las circunstancias especiales caóticas advertidas justamente en el instante en que se presentó el disparo de las cápsulas scon gas, así como la alta probabilidad del estado de nervios que se presentó en e hoy acusado, fueron un caldo de cultivo para el desastre que lo mantiene vinculado a este proceso”.

Procuraduría pidió mantener la condena

Facebook Twitter Linkedin

Neira vive en España, en donde está exiliado desde 2012. El caso de su hijo Nicolás es uno de los más emblemáticos de la violencia policial en Colombia. Foto: Xurde Margaride

"Se constató que los miembros del Esmad recibieron la orden de dar una explicación falsa de los hechos” FACEBOOK

TWITTER

La Procuraduría, en cambio, le pidió a la Corte dejar intacta la condena al señalar que no se cometió error alguno en la valoración de las pruebas pues, el tribunal, tuvo en cuenta testimonios de otros agentes que indicaron que Rodríguez sí fue quien disparó el gas y probó además que se concibió un plan para mantener el caso en la impunidad, “ya que se constató que los miembros del Esmad recibieron la orden de dar una explicación falsa de los hechos, incluso hasta amenazar a los testigos”.



Sobre si actuó con dolo, la Procuraduría dijo que, según los testimonios aportados, Rodríguez debió tener formación para el lanza gases y que si no la tuvo, entonces “asumió un riesgo que no le estaba permitido” pues, a sabiendas del riesgo que este elemento implica, la usó.



(Lea: Reforma a la justicia: magistrado se declara impedido en debate en la Corte)



“En criterio de este delegado, el acusado obró con total desprecio por las órdenes institucionales y (…) de la integridad de las personas que ejercían su derecho a marchar y de quienes ocasionalmente transitaran por el lugar donde se desplazó el procesado., portando el armar que irresponsablemente activó en contra de la humanidad (de Neira)”, dijo el procurador delegado en documento conocido por este diario.

Rodríguez Rúa es el responsable: familia

Rodríguez Rúa acciona el truflay Nicolás pasa y el golpe de la recalzada o del gas y le da en la cabeza , y el niño se levanta del impacto y cae: testigo FACEBOOK

TWITTER

La defensa de la familia de Nicolás le dijo a la Corte Suprema que contrario a lo manifestado por la defensa de Rodríguez, este es el único responsable de la muerte del joven tras el disparo del gas que no se hizo a 45 grados como exige la norma, según los testigos del caso, como el capitán Julio Cesar Torrijos Devia y su compañero Stiwal Cubides.



"Rodríguez Rúa fue quien accionó el truflay, porque él era él que iba delante mío, no había nadie más, era Rúa el que iba delante mío ¿Qué ocurre cuando el acciona el truflay? En ese momento iba pasando Nicolás, y el acciona el truflay y en cuestión de segundos se arma el boroló, Rodríguez Rúa acciona el truflay Nicolás pasa y el golpe de la recalzada o del gas y le da en la cabeza , y el niño se levanta del impacto y cae, en ese momento es cuando nos replegamos contra la pared para protegernos con los escudos", declaró Cubides.



(Lea: María del Mar Pizarro: Consejo de Estado mantiene investidura de la congresista)



Sobre el tema del dolo, la defensa de la familia Neira dijo que todos los patrulleros del Esmad implicados sabían una regla básica en relación a la unidad de mando y es que se siguen las órdenes del superior, "regla que Rodríguez Rúa incumplió al disparar el truflay sin previa orden del capitán Torrijos Devia y que además usó el truflay de manera horizontal incumpliendo los protocolos establecidos".

El caso está en el despacho del magistrado Hugo Quintero Bernate.



justicia@eltiempo.com@AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia