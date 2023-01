La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso que había presentado el periodista Gonzalo Guillén en contra de la decisión que tomó ese alto tribunal el 3 de noviembre de 2022 en la que se abstuvo de abrir investigación penal en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la denominada 'ñeñepolítica'.



(Lea: Corte IDH escucha en audiencia caso de desaparición en la Operación Orión)



Se trata de la supuesta entrada ilegal de dineros a la campaña presidencial de Iván Duque, que se investigó luego que se conocieran interceptaciones a Juan Guillermo 'Ñeñe' Hernández con María Claudia Daza, quien fue asesora del expresidente.



(Lea: Disidencias de las Farc vuelven a patrullar por el Catatumbo como si nada)

En esa ocasión, la Sala señaló que no había elementos para iniciar una investigación en contra del expresidente, en decisión de 181 páginas.



"Aunque en el contexto de las llamadas legalmente interceptadas a José Guillermo 'el Ñeñe' Hernández Aponte y María Claudia Daza Castro pueden generar otros posibles interrogantes sobre su papel en torno a la obtención de recursos destinados a financiar la campaña del entonces candidato Iván Duque a la presidencia (...) no indican un hecho o conjunto de hechos concretos o determinables que involucren funcionalmente a Uribe", dice esa decisión.



(Lea: Los alcances de la condena en contra de Colombia por el exterminio de la UP)



Contra ese auto, el periodista Gonzalo Guillén presentó un recurso de apelación que acaba de ser negado de plazo por la Sala de Instrucción que, entonces, dejó en firme la decisión inhibitoria en favor del expresidente.

Facebook Twitter Linkedin

Periodista Gonzalo Guillén. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La Sala señaló que el recurso de apelación no procede para este tipo de decisiones, contrario a lo advertido por Guillén.



(Lea: ‘Fallo de Corte IDH sobre exterminio de UP contribuye a la reparación’: Estado)



Lo anterior pues, aún si el artículo 191 de la Ley 600 de 2000 dispone que el recurso de apelación procede contra las providencias interlocutorias de primera instancia, las investigaciones contra los congresistas tienen particularidades distintas cuando están en fase de instrucción, de investigación, que no son revisadas por instancia adicional alguna.



Además, la Sala señaló que aún si procediera, debería declararse desierto porque Guillén no hizo la sustentación del recurso cuando se le solicitó.

justicia@eltiempo.com

@AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia