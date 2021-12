El Senado de la República eligió este martes 14 de diciembre de 2021 a la jurista liberal Natalia Ángel Cabo como nueva magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo del magistrado Alberto Rojas Ríos, que termina su periodo en febrero de 2022.



Ángel Cabo fue elegida con 57 votos a favor. En segundo lugar quedó el jurista Héctor Riveros con 22 votos y Luis Manuel Lasso obtuvo 16.



Natalia Ángel Cabo fue ternada para el cargo, junto al abogado y analista Héctor Riveros y al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Luis Manuel Lasso por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado en noviembre.

'Una Corte debe servir de norte': Natalia Ángel Cabo

En sesión plenaria, Ángel Cabo aseguró que luego de 30 años de la expedición de la Carta Política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clave para garantizar derechos.



"La Corte ha proferido un sin número de fallos que materializan el Estado democrático social y de derecho, que protegen poblaciones vulnerables", dijo Cabo al indicar que, en todo caso, hay retos importantes para los jueces sobre su rol en un contexto en dónde hay escasos recursos económicos.



Además, calificó como una preocupación la imagen negativa que arrojó la Corte Constitucional y la Rama Judicial en las últimas encuestas. "Una Corte debe servir de norte, generar confianza, si se quiere seguir con el reto constitucional", dijo Ángel Cabo.



La jurista además manifestó su preocupación por el bajo cumplimiento de los fallos que emite la Corte Constitucional e indicó que un reto, a futuro, es lograr una reconciliación en un país dividido.



"La Corte tendrá que tomar decisiones en asunto que no son sencillos como las demandas al Código Nacional Electoral, las tutelas en el contexto de la pandemia, los proyectos de materia de seguridad. No son menores y no pueden decidirse con las pasiones", señaló al advertir que el alto tribunal necesita nuevas tecnologías y debe mejor temas administrativos.



Natalia Ángel Cabo es abogada de la Universidad de Los Andes, máster en leyes de la Harvard University y candidata a PHD en la Universidad de York. Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, asesora de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Congreso de la República y abogada sustanciadora y magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.



Ángel, quien además de experiencia constitucional ha trabajado en temas de derechos de personas con discapacidad, así como derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya había sido ternada por el mismo Consejo de Estado en el proceso de selección del reemplazo del magistrado Luis Guillermo Guerrero y en el cual fue elegido el jurista Jorge Ibáñez. Y en el 2017, en la terna de la cual resultó elegida Cristina Pardo.



"Soy hija de la Constitución. Tengo claro que llegar a la Corte es un espacio priviligiado", aseguró.



'Tengo la experiencia': Héctor Riveros

Héctor Riveros Serrato Foto: Leonardo Vargas. Prensa Senado

El abogado Héctor Riveros dijo en el Senado que haber sido ternado y asistir a la plenaria en esta oportunidad era uno de los momentos hitos de su carrera profesional.



"Hace 43 años inicié este sueño junto con Jaime Durán y con Jorge Londoño en los pasillos del Externado de Colombia motivado por el ejemplo de Rodrigo Lara Bonilla y Manuel Gaona Cruz", inició Riveros quien destacó su paso por las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente como viceministro.



Riveros dijo que tiene la experiencia en el manejo de las cuestiones institucionales y que conoce los retos que implica la política pública, así como para defender principios para la paz, la igualdad y todos aquellos que hacen parte de la esencia de la Constitución.



"Todos pueden estar tranquilos que en mi diccionario no existe la palabra enemistad ni la palabra enemigo", aseguró al destacar las múltiples veces que fue escuchado en el Congreso para el trámite de proyectos de ley.



"La mayoría de ustedes me conocen, han podido valorar mi experiencia, mi formación jurídica. Mis posiciones no han variado en función de la coyuntura. Llevo 30 años presentando este examen", dijo al indicar que se postuló esta vez a la Corte por tener ya la madurez profesional y para cerrar, de haber sido elegido, su carrera.



"Han surgido expresiones del constitucionalismo abusivo, esa realidad obliga a tener una Corte Constitucional integrada por personas conocedoras del Estado y de la dinámica política", dijo al indicar que los tribunales constitucionales son las estructuras sismorresistentes de las sociedades y las instituciones.



Riveros es abogado y especialista en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia, así como en derecho público comparado del Istituto Universitario Di Studi Europei Di Torino Universidad Externa Colombia.



Riveros es un reconocido analista político. Fue magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Viceministro de Gobierno, Secretario de Gobierno de Bogotá, director del Instituto de Pensamiento Liberal, entre otros.



Se ha desempeñado en cargo como el de viceministro del Interior, asesor de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), secretario de Gobierno de Bogotá, consejero para el Desarrollo de la Constitución de la Presidencia de la República, entre otros.

'Me comprometo a asegurar la salvaguarda de la Constitución': Lasso

Luis Manuel Lasso Foto: Leonardo Vargas. Prensa Senado

En la sesión, el actual magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Luis Manuel Lasso, aseguró que, de ser elegido, aspiraba terminar su carrera judicial en la Corte Constitucional.



"Conviene a al Corte y al país contar con un juez independiente e imparcial que pueda ofrecer garantías a todos. Concibo el papel de la justicia como el correcto entendimiento de las reglas. Quiero que los colombianos encuentren en mi un juez constitucional dispuesto a garantizar sus derechos", aseguró.



Lasso indicó que su trayectoria en la jurisdicción contencioso administrativa puede servir como punto de encuentro en las diferencias que se pueden presentar en los llamados 'choques de trenes', así como "en las contradicciones" de las altas cortes en materia de derechos.



Además, aseguró que está alejado de posturas ideológicas ya que se único guía ha sido el derecho y destacó su rol como profesor de varias universidades. Además, aseguró que una de las principales misiones de esta generación es entregar a la próxima entregar instituciones fuertes. "Creo que en la separación republicana de los poderes y en la alternancia del poder", dijo.



Igualmente, Lasso indicó que si bien el juez constitucional es el último que habla, debe encargarse de que el resto de las partes hayan sido escuchados y que haya un respeto de los demás poderes, en especial el del Congreso, entre otros. "Me comprometo a asegurar la salvaguarda e integridad del texto fundamental de los colombianos y las colombianas".



Lasso es abogado de la Universidad del Cauca, especialista en derecho de los negocios de la Universidad Externado de Colombia, en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública y en derecho constitucional de la Universidad del Rosario.



Tiene un doctorado en derecho de la Universidad de Buenos Aires y es máster universitario en estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos Tercero de Madrid.

