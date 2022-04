Ante el presidente de la República, Iván Duque, se posesionó como nueva magistrada de la Corte Constitucional la abogada Natalia Ángel Cabo, en reemplazo de Alberto Rojas Ríos.



Con su posesión, por primera vez en sus 30 años de funcionamiento, el alto tribunal tendrá cinco mujeres en la Sala Plena, compuesta por nueve personas.



La nueva magistrada es abogada de la Universidad de los Andes y magíster en leyes de la Universidad de Harvard. Además, es candidata a doctorado de la Universidad de York.



Natalia Ángel Cabo ha sido profesora de planta de la Universidad de los Andes, directora del Área de Derecho Público Constitucional y editora de la Revista Latinoamericana de Derecho.



La jurista se ha desempeñado como magistrada auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional, asesora jurídica de la Cámara de Comercio y consultora de diferentes organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Ángel Cabo fue elegida por el Senado el 14 de diciembre de 2021 con 57 votos a favor, de una terna elaborada por el Consejo de Estado en la que estuvieron el abogado y analista Héctor Riveros, quien obtuvo 22 votos, y al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Luis Manuel Lasso, quien obtuvo 16.



En ese momento, ante el Congreso, Ángel Cabo dijo que desde su creación en 1991, la Corte "ha contribuido a corregir desigualdades y no en pocas ocasiones ha promovido que se activen otras instituciones en el cumplimiento de sus obligaciones". Y llamó la atención por los resultados de las últimas encuestas que evidenciaron que más del 50 por ciento de los ciudadanos no confían en las cortes.



"Una Corte debe servir de norte y generar confianza, si se quiere poder avanzar con el proyecto constitucional", dijo Ángel Cabo en su presentación en la plenaria del Senado, previo a su elección.

En entrevista con EL TIEMPO publicada el 15 de diciembre pasado, tras su elección, Ángel Cabo dijo que si bien es una persona liberal, esto no significa que su voto esté 'cantado' en todos los temas.



"Pero no se debe anticipar que, por tener una mirada liberal, va a fallar de determinada manera los casos. Yo voy a fallar con base en los argumentos, en la evidencia, con base en el escrutinio jurídico que haga sobre el tema que tenga frente a mí", dijo.



"Más que clasificarme como liberal o conservadora, soy una persona moderada que le gusta la evidencia y que le gusta mirar el impacto de sus decisiones. Es posible que vaya a tener decisiones que puedan ser interpretadas como conservadoras y otras como liberales. No le puedo anticipar frente a una determinada decisión cómo será mi postura porque tengo que estudiar el tema", le dijo Ángel Cabo a este diario en ese momento.

