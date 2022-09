La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comenzó el estudio del pedido de extradición que hizo la justicia de Estados Unidos de la diseñadora colombiana Nancy González de Barbieri, capturada en julio de 2022 en Cali.



(Lea: Corte protege a niño cuyo padre se gastaba la plata que la mamá le dejó)



La mujer es solicitada por la Corte para el Distrito Sur de la Florida por supuestamente haber introducido de manera ilegal a ese país productos elaborados a partir de especies silvestres protegidas.



(Lea: Confirman condena de 16 años contra médico que violó a una paciente de 70 años)

El caso fue repartido al despacho del magistrado Fernando León Bolaños quien ya tiene toda la documentación de las autoridades y quien ya notificó del inicio del trámite a la diseñadora y a su abogado, el penalista Jaime Lombana.



Las partes podrán pedir pruebas y, luego de analizar toda la documentación, la Corte deberá decir si avala o no la extradición a Estados Unidos. Si lo hace, el envío final de la persona a ese país depende de la Presidencia.



(Lea: Gobierno Petro respalda el aborto y pide a Corte rechazar nueva demanda)

Según el proceso, entre 2016 y 2019, la diseñadora y dos de sus colaboradores habrían enviado bolsos, carteras y billeteras fabricadas con piel de animales exóticos como caimanes, babillas y serpientes, entre otros.



Según las autoridades, los capturados contactaban a ciudadanos en Valle y los convencían de viajar a Estados Unidos para que llevaran los artículos, indicándoles que, si les preguntaban algo, debían decir que se trataba de obsequios para familiares o amigos, pero realmente el destino final de los productos eran tiendas lujosas y exposiciones reconocidas internacionalmente.



(Lea: Pensión de sobreviviente: precisan reglas para obtenerla en ciertos casos)​

En la investigación se estableció que cada viajero, presuntamente, recibía tiquetes aéreos y 600 dólares para su manutención en Estados Unidos. Según la Fiscalía, los artículos eran enviados "sin los permisos de las autoridades ambientales y evadiendo la reglamentación dispuesta por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)".

Facebook Twitter Linkedin

Nancy González es reconocida por el diseño de pieles en sus bolsos. Fue capturada en su lujosa residencia ubicada al sur de Cali Foto: Policía Nacional / https://nancygonzalez.com/

González es fundadora de CI Diseño y Moda International S.A.S., una empresa creada en 1998 en Cali, su ciudad natal. Tras más de dos décadas en la industria de la moda, se ha convertido en una de las diseñadoras de bolsos más célebres del mundo, según indica la página web de su marca.



A lo largo de los años se ha caracterizado por "su uso innovador de pieles preciosas y una paleta de colores distinta, sus bolsos se han convertido en clásicos instantáneos", afirma el sitio.



(Lea: Corte multó al exministro Diego Molano por no enviar información en un proceso)



Su carrera como diseñadora internacional inició en 1998, cuando presentó su colección de ocho piezas en Bergdorf Goodman, una lujosa tienda con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.



Desde entonces sus diseños han ido ganando gran reconocimiento a nivel mundial, llegando a manos de celebridades como Meryl Streep, quien usó uno de sus bolsos en la popular producción 'El diablo viste a la moda'; Kristin Davis, de 'Sex and the City', y Britney Spears.



(Lea: Bernardo Hoyos: Corte Suprema ratifica condena por vicios en millonario contrato)



Además, sus creaciones han aparecido en revistas de moda como Elle y Harper's Bazaar.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia