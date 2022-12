El exsenador Musa Besaile Fayad será condenado luego de haber aceptado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que se alió con el paramilitarismo en su natal Córdoba para impulsar su carrera política en el departamento y, en concreto, con el grupo liderado por Salvatore Mancuso Gómez, desde que en 1998 integró el segundo renglón a la lista para la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con Miguel Alfonso de La Espriella.



(Lea: Corte reconoció a familia poliamorosa y entregó pensión a 2 viudos de un hombre)



Así lo dice el acta de aceptación de cargos, que se asemeja a una acusación, en la cual quedó consignada la investigación liderada por el magistrado César Augusto Reyes que EL TIEMPO tiene en su poder.

De la Espriella, cabe recordar, fue condenado en 2008 por haberse aliado con Mancuso hasta por lo menos 2006, cuando aspiró a ser reelegido en el Congreso, como en efecto sucedió, tras la desmovilización ocurrida en Santafé de Ralito en 2005.



El expediente indica que Besaile Fayad habría asistido a varias reuniones hacia los años 2000 y 2001 para las elecciones locales y regionales y para la campaña al Congreso del 2002, en las cuales se habría concertado con Mancuso y de Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, para acordar las coaliciones que le permitieran llegar al legislativo.



(Lea: La magistrada Hilda González seguirá en la Corte Suprema de Justicia)



Según la Sala de Instrucción, esa concertación existió y Besaile se convirtió en un aliado en el Congreso del grupo ilegal, para promover el proyecto paramilitar en su aspecto político y burocrático, al punto de contribuir en la asignación de personas de Mancuso en dos secretarías departamentales, todo a cambio de un beneficio personal.



Entre los testimonios que llevaron a la aceptación de cargos, que implica una sentencia anticipada y una rebaja de hasta la tercera parte de la pena, se encuentra precisamente el que Salvatore Mancuso dio el 15 y 16 de mayo de 2007 ante la justicia, refiriéndose a los pactos políticos que celebró con congresistas, incluido Besaile.

Los testimonios que hundieron a Besaile

Facebook Twitter Linkedin

Salvatore Mancuso Foto: EL TIEMPO

“Habíamos hecho unos pactos con algunos congresistas para la elección de alcaldes y gobernadores, especialmente para el alcalde de Montería, Gobernación de Córdoba en el año 2003, en las cuales se hizo una alianza con Juancho López, no fue elegido por nosotros, pero hicimos alianzas con ellos, y cuando me refiero a nuestros congresistas, hay unos elegidos por nosotros directamente, fueron el caso de Córdoba de Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella (…) con Julio Manzur, Zulema Jattin, Reginaldo Montes, Musa Besaile, Salomón Nader, Libardo López, José María López (…)”, dijo Mancuso.



Mancuso contó además que producto de esas alianzas se eligieron también a mandatarios municipales con aval de las autodefensas en los años 2000 y 2003, y dijo que Besaile fue el que puso el de Montelíbano. No obstante, en agosto de 2007, Mancuso cambió su testimonio y negó haber hablado con Besaile para la Gobernación de 2003, diciendo que solo lo hizo con Juan Manuel López Cabrales.



(Lea: ¿Fue suplantado y pidieron créditos a su nombre? Este fallo le interesa)



De otro lado, Miguel de la Espriella dio cuenta en febrero de 2010 de un vínculo electoral y político entre Musa Besaile y la denominada ‘Casa López’, en referencia a Jesús María López Gómez, sus sobrinos Juan Manuel y Libardo José López, así como de Mario Salomón Nader Muskus y Fredy Sánchez, casi todos condenados por paramilitarismo.



Igualmente, están las declaraciones de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien dijo en 2013 en una Corte de Miami, Estados Unidos, que Juan Manuel López Cabrales, quien fue fórmula al Senado de Besaile en 2002, fue firmante del acuerdo de Santafé de Ralito y que él y uno de sus hermanos eran prácticamente orgánicos de las Auc.

Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, Ciprián Palencia y Robert Reyes, estos dos últimos escoltas de Mancuso, también coincidieron en relatar que en una finca de propiedad de la esposa del paramilitar, entre 2000 y 2001, se llevaron a cabo reuniones con Carlos Castaño Gil a la que asistieron, entre otros, Besaile. Reyes también apuntó que vio directamente al procesado con Mancuso y le dijo: ‘caramba Musita casi no te dejas ver’.



(Lea: No solo la política, hay seis reformas con riesgos en el Congreso: Fundación)

Besaile se adhirió libremente al pacto con las Auc

Tras analizar las pruebas, la Sala de Instrucción apuntó que se demuestra, sin duda, que el actuar de Besaile Fayad se direccionó "a promocionar el acuerdo ilícito, al que de manera libre y voluntaria se adhirió, pues no solamente se pone en evidencia la probable concertación con la estructura criminal liderada por Mancuso Gómez, sino igualmente los objetivos que se pretendían con la misma (…) por un lado, para las autodefensas, consistente en garantizar su fortalecimiento político, pero primordialmente burocrático y, del otro, el del sindicado, dirigido presuntamente a obtener el apoyo electoral de una fuerza ilegal”, dice la decisión.



“Los medios de prueba ponen en evidencia que bajo el ropaje de las coaliciones o acuerdos políticos o programáticos de muto interés, el procesado Besaile Fayad, al parecer, junto con miembros de ‘clanes’ o ‘dinastías’ políticas de la región norte del país, se involucró en un complejo entramado de criminalidad electorera y burocrático dirigido por el cabecillo del Bloque Córdba Mancuso Gómez”, agrega el documento.



(Lea: En la última cumbre de la justicia del año se entregan premios del sector)



La decisión destaca la influencia política de Mancuso en la política en Córdoba, incluyendo el apoyo de Besaile como representante a la Cámara y dice que los actores políticos como el procesado, “clamaban (casi mendigaban) por su neutralidad frente a los certámenes electorales y, él, a cambio de su supuesta ‘ecuanimidad’, recibía cuotas burocráticas ungiendo a sus alfiles, comodines, mandaderos o correveidiles de turno”.



Besaile ahora será condenado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia