Por violencia en unión marital de hecho, sí hay derecho a alimentos

La Corte Constitucional extendió a las uniones maritales de hecho el reconocimiento del derecho a alimentos a las mujeres que sean víctimas de violencia intrafamiliar, ultrajes y malos tratos. Esta posibilidad solo estaba contemplada en el Código Civil para los casos en que la pareja estuviera unida en matrimonio.



Al estudiar una demanda presentada por Santiago Guijó Santamaría, la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló que dicho reconocimiento no podía darse solo a las mujeres unidas en matrimonio, sino también a aquellas que están en una unión marital de hecho por igualdad.



Cabe recordar que los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra por parte de la pareja son causales de divorcio.



"No cabe duda alguna sobre la igualdad existente entre mujeres parte de un matrimonio civil y mujeres parte de una unión marital de hecho, a la luz del acceso a la administración de justicia y del derecho a la reparación integral frente a situaciones de agresión (artículo 154.3 del Código Civil) o violencia intrafamiliar", dijo la Corte.



"Lo anterior, por cuanto es evidente el plano de igualdad en que se deben encontrar las mujeres, independientemente de su vínculo natural o jurídico o su escogencia de formar una familia", agregó el alto tribunal con ponencia del magistrado Alejandro Linares.



Además, la Sala Plena extendió a la unión marital de hecho el reconocimiento sobre la existencia de un déficit de protección en detrimento de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, ultrajes, el trato cruel y los malos tratos, no sólo en el matrimonio civil, tal y como lo hizo en la sentencia SU -080 de 2020.



La Corte dijo que la existencia de un "tratamiento diferenciado representa un notable vacío en materia de garantías para sancionar la violencia intrafamiliar a la que son sometidas las compañeras permanentes".



"La mayoría de la Sala Plena, con el firme propósito de avanzar y optimizar el mandato de igualdad y la protección de la mujer frente a escenarios de violencia, definió un mínimo de protección para las compañeras permanentes, sin el cual podrían verse comprometidos principios y derechos superiores, razón por la cual declaró la exequibilidad condicionada del artículo 411.4 del Código Civil", señaló la Corte.



Además, el alto tribunal hizo un llamado a los operadores judiciales y al Congreso para dar aplicación a dicho condicionamiento, garantizando que las mujeres que estén en una unión marital de hecho y que sean víctimas de violencia intrafamiliar, puedan acceder a una reparación integral mediante la solicitud de alimentos.



En esta decisión, salvaron voto los magistrados Antonio José Lizarazo, Paola Meneses, Gloria Ortiz y Cristina Pardo.



