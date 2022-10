Al estudiar una tutela, la Corte Constitucional recordó que la estabilidad laboral reforzada de una mujer en embarazo opera sin importar el tipo de vínculo de trabajo que se tenga, esto quiere decir que no pueden ser despedidas de sus trabajos.



(Lea también: Colombia llega a la tutela 9 millones en la Corte Constitucional).



Al pronunciarse sobre el caso de una mujer que estaba vinculada por prestación de servicios, el alto tribunal señaló que son tres los elementos que permiten determinar si procede la protección reforzada a la mujer gestante: que el contratante conozca el estado de gestación, que el objeto del contrato persista, y que el empleador no cuente con el permiso del inspector del trabajo para dar por terminado el contrato.

El caso que estudió la Corte

El caso que estudió la Corte fue la tutela de una mujer, cabeza de familia y víctima del conflicto armado, contra la administración de un municipio porque no le renovaron un contrato por prestación de servicios pese a que ella solicitó la prórroga del mismo por encontrarse en estado de embarazo.



El municipio le negó esa petición argumentando que la estabilidad laboral reforzada no significaba una imposibilidad de concluir el vínculo jurídico o la permanencia indeterminada en el empleo. La entidad también sostuvo que no existía una relación de subordinación, el objeto del contrato era temporal y que la mujer solo informó de su embarazo un día antes de la terminación del contrato.



(Puede interesarle: Contratos tercerizados no pueden evadir deberes con empleadas embarazadas).



La Sala Novena de Revisión de la Corte, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, encontró en este caso acreditados los tres elementos necesarios para la estabilidad laboral reforzada en contratos por prestación de servicios.



En primer lugar, la mujer efectivamente informó al municipio su estado de gravidez; en segundo lugar, la entidad reconoció que con posterioridad a la terminación del contrato se han realizado nuevas contrataciones para desarrollar lo mismo que ella hacía; y, en tercer lugar, el empleador no contaba con la autorización del inspector del trabajo para terminar el vínculo.



(Puede ser de su interés: Corte protege a mujer a quien le cancelaron contrato pese a su enfermedad).

Esta protección está sustentada en el mandato de especial protección para la mujer durante el embarazo y después del parto y la prohibición general de discriminación: Corte FACEBOOK

TWITTER

“En el presente asunto concurren los requisitos definidos en la jurisprudencia constitucional para la protección de la mujer gestante en el contrato de prestación de servicios. Esta protección está sustentada en el mandato de especial protección para la mujer durante el embarazo y después del parto y la prohibición general de discriminación”, explicó la Corte.



En ese sentido, el alto tribunal le dio 15 días al municipio para pagar los honorarios dejados de percibir por la accionante desde la fecha en la que no le renovaron el contrato de prestación de servicios hasta la fecha de terminación del periodo de lactancia.



La Sentencia T-329-22 también ordenó a la entidad pagar la indemnización por despido discriminatorio contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: