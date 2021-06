Pese a ser inocente, mujer estuvo seis años privada de su libertad

"¿Por qué no vamos al mar, mamá?", le pregunta su hijo en cada temporada de vacaciones. Liliana López Escandón estuvo privada de su libertad durante seis años y tres meses por un homicidio que no cometió.



La mayor parte de su condena estuvo cobijada bajo la medida de detención domiciliaria. Sus tres hijos la acompañaron en casa, sin salir los fines de semana, sin jugar en el parque o visitar a otros familiares.

Paramilitares del Bloque Tolima de las Auc la acusaron de matar a Jorge Eliécer Gonzáles Ibarra, un líder sindical y empleado del Hospital San Antonio de Natagaima, Tolima. En este centro médico también trabajaba Liliana como gerente.



Su calvario empezó en 2013, cuando actores armados empezaron a extorsionar a los habitantes de Natagaima. "Le pidieron a mi mamá una cuota de 100 millones de pesos. No los teníamos. Como ella no quiso darles la plata, ellos la involucraron con este crimen y la acusaron de darles combustible gratis y de ordenarles matar a Jorge", contó Liliana López.



Su hermano, preso del miedo, decidió grabar las llamadas telefónicas para demostrar que esto no era cierto. Sin embargo, esta prueba no fue recibida por la Fiscalía.

El 3 de febrero de 2014, un juez profirió medida de aseguramiento de detención preventiva a Martha Helena Escandón Ramos, su madre. Los paramilitares la señalaron como autora intelectual del homicidio.



Así que el ente acusador le imputó los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, agravado en la modalidad de promover grupo armado ilegal.



Liliana se angustió por la suerte de su mamá, pero no imaginó que el mismo grupo delincuencial también la vincularía, un año después, con este asesinato.

Liliana López estuvo presa más de dos meses en la cárcel 'El Buen Pastor'. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Lastimosamente así fue. El 7 de noviembre de 2014, la fiscal encargada del caso decidió citarla a indagatoria para el 28 de enero de 2015. Ese día le imputó los cargos como determinadora de homicidio en persona protegida. Un mes después fue enviada a prisión.



"Aún recuerdo claramente la primera noche. Tuve que dormir en un colchón que tenía un roto similar al disparo de un fusil", relató Liliana. Contó que lloró las primeras semanas que estuvo presa en la cárcel 'El Buen Pastor', de Bogotá.



Esta mujer, que ingresó a prisión a sus 44 años, tuvo que hacer amigas y aprender a reír con sus compañeras de celda, quienes no creían que fuera capaz de matar a alguien. "Ellas me decían: ‘vea esta tiene cara de que no ha matado ni una mosca’”, recordó.



Su estancia en este sitio duró más de dos meses. Durante este tiempo Liliana veía el único canal que el televisor de su celda sintonizaba. "Mi compañera tenía un televisor en el que solo servía un canal cristiano. Eso me alentó, estar orando, pidiendo a Dios que me sacara rápido de ahí", dijo.



El 14 de abril de 2015, la fiscal sustituyó la medida de aseguramiento de detención preventiva a detención domiciliaria. Liliana pudo regresar a su casa. Su hermana había cuidado a sus hijos los meses que estuvo presa. Agradeció a Dios por sacarla de ese sitio, dijo. Sin embargo, la zozobra de no estar completamente libre la acompañó por seis años más.



"Al llegar a la casa empezó otro sufrimiento", señaló Liliana. Recordó que pasó momentos de escasez por el tiempo restringido que le habían concedido para trabajar como odontóloga.



Esta mujer contó que lo más difícil de su situación fue lidiar con el encierro de sus hijos, quienes siempre preguntaban: "¿por qué no vamos a un centro comercial?", "¿por qué no podemos salir a la calle? ".



A finales de 2015, la Fundación Defensa de los Inocentes tomó su caso. Ella recuperó la esperanza. Miembros de esta organización la visitaron y evaluaron su proceso penal. En mayo de este año consiguieron, finalmente, controvertir los falsos testigos y garantizar la libertad de esta mujer.

Las acusaciones falsas de testigos

El 25 de noviembre de 2001, un grupo de paramilitares asesinó a Jorge Eliécer Gonzáles Ibarra, líder sindical y empleado del hospital que dirigía Liliana.



Fue sacado violentamente de su casa y llevado hasta 'El Paso de la Barca', un sitio ubicado a pocos kilómetros del casco urbano de Natagaima, Tolima. Allí fue asesinado con un impacto de bala en su cabeza y arrojado, posteriormente, a aguas del río Magdalena.



Desde mayo hasta agosto de 2002, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio a los paramilitares Albeiro García Zambrano, Jhon Albert Rivera Vera y Gastón Sánchez Orvegozo.



El primero de estos fue quien acusó a la madre de Liliana de ser responsable del homicidio. Testificó que Martha Escandón Ramos les había pagado por matar al líder sindical porque no dejaba trabajar a su hija como gerente en el hospital.



Asimismo, Ricaurter Soria Ortiz, quien desarrolló labores como financiero del grupo paramilitar, contó al ente acusador que Liliana había mandado a asesinar a Jorge Eliécer porque “no la dejaba desarrollar sus funciones como gerente y que, además, como trabajaba para la guerrilla, impedía que ella sacara medicamentos del hospital para dárselos a las Autodefensas Unidas de Colombia”.



Este testimonio, señaló la Fiscalía, constituía la prueba directa en contra de la

encausada. La versión del paramilitar fue soportada por el acusado Jhon Albert Rivera Vera, y no fue desmentida por Nelcy Gómez Oliveros, directora del sindicato del que hacía parte Gonzáles.

El testigo clave no estaba el día del asesinato

La defensa de Liliana argumentó que Soria Ortiz, testigo clave de la Fiscalía, no podía dar fe de los hechos pues, según su versión, no se encontraba en el municipio el día que mataron a el líder sindical.



Por otro lado, paramilitares como Humberto Mendoza Castillo, alias Arturo, declararon que las verdaderas razones para asesinar a Jorge Eliécer Gonzáles eran su militancia en la Unión Patriótica y por ser considerado cercano a las Farc.

Según los abogados de Liliana, en declaraciones 'Arturo' explicó que el líder sindical aparecía como guerrillero en los informes de inteligencia, es decir, era un objetivo militar.



Familiares de la víctima aseguraron que, en repetidas ocasiones, había sido amenazado por grupos paramilitares por su postura ideológica. Estos testimonios consiguieron que Liliana quedara libre.



El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado Proyecto OIT, después de seis años y tres meses, absolvió a Liliana López Escandón. Ahora, esta mujer, de 49 años, sueña con ir al mar con sus hijos.



“La cárcel es un cementerio para las personas. Es como la muerte en vida. Celebro estar libre", puntualizó.

LEIDY JULIANA PEÑA SOLANO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

