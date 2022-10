La Defensoría del Pueblo le solicitó a la Corte Constitucional que seleccione para estudio una tutela que presentaron los representantes del Movimiento Unión Cristiana, una agrupación política fundada por ciudadanos evangélicos, con la que piden que las autoridades electorales le devuelvan la personería jurídica que perdieron en 2006 tras no haber participado en los comicios anteriores a esa fecha.



Víctor Velásquez, representante del movimiento, pidió al Consejo Nacional Electoral que le otorgue de nuevo la personería con base en la decisión de la Corte Constitucional que ordenó lo propio para el Nuevo Liberalismo.



El dilema de este asunto que esa decisión de la Corte Constitucional se tomó al considerar que el movimiento que lideró Luis Carlos Galán perdió su personería por cuenta de la violencia ejercida en contra de sus integrantes, incluido el magnicidio de su jefe natural. Ese fallo dice que otras colectividades que hayan estado en las mismas o similares condiciones que ese partido sí pueden recuperar su personería y por esa vía revivió Verde Oxígeno y Salvación Nacional.



El 6 de agosto de 2022, Velásquez presentó una nueva petición diciendo que su movimiento cristiano “no pudo volver a participar en las elecciones por la persecución de que fue objeto por grupos armados, por la muerte y secuestro de pastores miembros de nuestras iglesia y de nuestro colectivo”.



La petición fue negada bajo el argumento de que no se reportaron actos o hechos generalizados de violencia contra dicho movimiento que hubieran limitado el ejercicio democrático de este. La decisión tiene un salvamento de voto que dice que contrario a lo dicho por la mayoría, sí hay registros, incluso de prensa, de crímenes contra pastores y sacerdotes, así como reclamos de sus voceros ante el Alto Comisionado para la Paz.

El salvamento de voto cita una declaración extrajuicio de Manuel Ángel Sánchez Rivera quien fue presidente de Unión Cristiana para el Caquetá y quien narró que en 1998 incluso intentaron hablar con jefes de las Farc ya que habían sido asesinados 14 pastores, reclamos que están en la JEP.



Para la Defensoría del Pueblo es pertinente que la Corte Constitucional revise el asunto, “en tanto asoma la calificación por la circunstancia relativa a la persecución, exterminio y supresión de los militantes del Movimiento Unión Cristiana, como hechos notorios de violencia ejercidos contra el movimiento político”.



Para la entidad, el CNE desconoció esos elementos y realizó una “interpretación restrictiva y por fuera de las situaciones similares establecidas por la honorable Corte Constitucional en la sentencia SU-257 de 2021, para el reconocimiento de personería jurídica a movimientos o partidos políticos que se encuentran en situaciones similares a las del Nuevo Liberalismo”.

“No puede desconocer el Consejo Nacional Electoral que de conformidad con las pruebas aportadas a la actuación administrativa, los hechos notorios, se infiere sin lugar a equívocos que existió una persecución política y violencia de la que fueron sujetos los militantes del Movimiento Unión Cristiana, fueron perseguidos políticamente llevando a la supresión y eliminación de la mayoría de sus exponentes, y las diferentes reuniones con autoridades y con la Farc, para tratar de lograr que los hechos de violencia cesaran contra sus integrantes”, agregó la entidad.



Para la entidad, “la reparación histórica debe ser entendida para este caso particular, como una forma de resarcir los perjuicios causados por el buen ejercicio de participación política a los seguidores del Movimiento Unión Cristiana, quienes, en su lucha por construir y participar democráticamente en los asuntos del país, fueron exterminados, silenciados y atemorizados”.



A finales de octubre la Corte Constitucional decidirá si selecciona para revisión o no el caso.



