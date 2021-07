El viacrucis de una monja para proteger su derecho a la salud

Ana Olga Higuita Yepes, monja perteneciente al Monasterio Santa Clara de Cali, interpuso una tutela para solicitar que el centro religioso garantizara su derecho a la salud, y a una alimentación adecuada. La Corte Constitucional falló a su favor.



Su angustioso camino inició en el 2001 cuando fue trasladada, arbitrariamente, por la abadesa del monasterio Alba Nelly Martínez, a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de Bogotá.



Aunque la novicia está diagnosticada con trastorno afectivo bipolar y trastorno de la personalidad del Clouster, ella aseguró que fue llevada a este lugar sin su consentimiento y con engaños. Le dijeron, según la sentencia, que "sería llevada a un lugar de descanso, sin más aviso"



En este sitio permaneció hasta el 19 de febrero de 2006. Luego regresó al monasterio en Cali. Después de 9 años, específicamente el 16 de mayo de 2015, fue llevada, por segunda vez, a la clínica psiquiátrica.



"Esa vez ocurrió a las 3 a.m. sin ningún tipo de aviso y sin su consentimiento. Además, la religiosa afirmó que las autoridades del monasterio no le informaron que sería internada en la clínica psiquiátrica. Por el contrario, le indicaron que estaba siendo llevada a una cita médica por causa de una tos", indicó la sentencia.



El 7 de agosto de 2015, finalmente salió del centro de reposo y fue trasladada al Monasterio Santa Clara de Bogotá, sin previo aviso. Ante estos arbitrarios desplazamientos, la hermana decidió hacer una solicitud de información al monasterio para saber los motivos de estas acciones.



Ana Higuita también se comunicó con el arzobispo de Cali y con el vicario de la Arquidiócesis y les informó sobre los hechos.



En esta correspondencia agregó que "Alba Nelly Martínez fue la persona que aprovechó su gobierno para hacerme coger odio de toda la comunidad y me discriminó de todas formas, marginó y oprimió como quiso, me calumnió y faltó al respeto, impidiéndome realizar y ejercer mis derechos más elementales como religiosa".



A las solicitudes por información, la abadesa respondió que “el traslado para recibir atención médica psiquiátrica fue una decisión tomada por las hermanas capitulares de este monasterio para beneficio de Higuita”



La hermana religiosa también vio vulnerado su derecho a la salud desde junio de 2019, cuando el monasterio empezó a incumplir con los pagos periódicos necesarios para que acudiera al médico.



Además, en el centro religioso no la dejaban usar su celular para comunicarse con el personal médico por motivos del voto a la pobreza, que no permite que las religiosas tengan propiedad privada.



Cabe resaltar que la religiosa padece de cáncer de mama con metástasis en los pulmones. Además, tiene diabetes, hipotiroidismo, hipertensión arterial, gastritis e incontinencia fecal. Por tanto, debía cumplir con los controles médicos sin falta.



El 27 de agosto de 2019, Higuita presentó una acción de tutela en contra del Monasterio de Cali, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital. También pidió una cuota mensual correspondiente a 1.000.000 de pesos.



Por otro lado, exigió a la comunidad religiosa que no la trasladara de forma arbitraria al centro psiquiátrico y que le garantizara un acompañante para asistir a sus citas médicas y a realizar los trámites relacionados con su estado de salud.



El 19 de septiembre de 2019, la Juez Tercera Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali concluyó que "el comportamiento del Monasterio contrasta con el deber especial de solidaridad para con las personas mayores y enfermas".



Además, sentenció que fueron vulnerados los derechos a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso de la señora Higuita Yepes. La juez también ordenó a la comunidad religiosa garantizar los requerimientos de la tutelante.

Este fallo fue impugnado por el monasterio. Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de

Conocimiento de Cali anuló la sentencia y pidió que se incluyera a la Empresa Promotora de Salud, EPS, Comfenalco Valle, a Colpensiones, y a la ARL Sura.



En una nueva sentencia de sentencia en primera instancia, el 5 de noviembre de

2019, la Juez Tercera Penal para Adolescentes con Función de Control de

Garantías de Cali tuteló nuevamente los derechos a la vida digna, mínimo vital y debido proceso de la accionante.



Finalmente, la Corte Constitucional ordenó, después de practicar pruebas y revisar lo argumentado por las partes, que el Monasterio Santa Clara de Cali "adelante todas las diligencias necesarias ante la EPS Comfenalco Valle para que la accionante reciba las valoraciones médicas con los especialistas que ya fueron ordenadas por el médico tratante" y que cubra los gastos médicos que requiera la hermana.



También ordenó a la institución religiosa que brinde a la señora Ana Higuita Yepes una alimentación especial por su diabetes. El monasterio deberá, además, notificar a la hermana cuando vaya ser traslada al centro psiquiátrico y, tendrá que permitir el uso de su celular para acceder a la atención médica o comunicarse con sus abogados.



Si la superiora Alba Nelly Martinez no cumple con lo que dispone la sentencia podría pagar hasta 8 meses de cárcel.

