El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, no llegó a la posesión de Juan Carlos Cortés como nuevo magistrado de la Corte Constitucional que estaba programada para las 6 de la tarde de este jueves en el Palacio de Nariño de Bogotá.



(Lea: Corte extiende las licencias de maternidad y paternidad a parejas gay adoptantes)



Petro estaba en Medellín y tuvo un encuentro con el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, sobre Hidroituango y, para sorpresa de los magistrados, la cita que estaba agendada no se concretó. Cortés fue posesionado por el Secretario Jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández.



(Lea: No habrá audiencia pública en la Corte sobre reforma a la Procuraduría)

La ausencia del Jefe de Estado llevó a que los magistrados de las altas cortes optaran por no quedarse a una cena que en principio estaba programada desde hace varios días en Palacio de Nariño.



Fuentes de las altas cortes consultadas por EL TIEMPO, le dijeron a este diario que sí hay molestia por el desplante.



(Lea: Atención: condenan a 'Iván Márquez' por crimen de monseñor Isaías Duarte Cancino)



Incluso, se mencionó que el primer mandatario no acudió, como es tradición, a los encuentros que realizan las altas cortes cada año.

El nuevo magistrado

Juan Carlos Cortés, nuevo integrante de la Corte Constitucional, es de origen liberal. Es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y con estudios de posgrado en Justicia Constitucional de la Universidad Castilla La Mancha (España).



También es magíster en Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y antes de ser elegido como magistrado de la Corte Constitucional, ejercía como director de Estudios de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.



(Lea: Se cayó en la Corte el nuevo delito de apropiación ilegal de baldíos)



Ha sido viceprocurador General, viceministro de Empleo y Pensiones, secretario general de la Fiscalía General y asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que participó como miembro del movimiento estudiantil, además de actuar como conjuez de la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET