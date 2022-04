Este miércoles el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se pronunció sobre el fallo de la Corte Constitucional que dijo que hay una masiva violación de derechos humanos en los centros de detención transitoria del país, al extender el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que ya había en el sistema carcelario a esos centros.



Ruiz comentó que esto es una extensión que está haciendo la Corte del ECI por los privados de la libertad en estaciones de Policía y centros de la Fiscalía, y dijo que es un deber del gobierno acatarlo. Por eso, anunció que comenzarán con los traslados de los condenados que estén en esos sitios a cárceles del orden nacional.

"Tenemos un total 22.741 privados de la libertad (en centros transitorios), de los cuales 2.643 son condenados. Le he dado la instrucción al general Tito Castellanos (director del Inpec) para sacar a esos condenados a los centros de reclusión el orden nacional", indicó el ministro de Justicia.



Ruiz también destacó la reducción de la sobrepoblación que hay en las cárceles nacionales, que hoy registran un 19 por ciento de hacinamiento, "lo que ha dicho la Corte es que es tolerable hasta un 20 por ciento", añadió.



Así mismo, destacó que la Corte nuevamente manifestó que los entes territoriales deben construir cárceles para los sindicados -personas procesadas que aún no están condenadas-, pero que en lo que compete como gobierno nacional comenzarán a cumplir.



Frente al tema el general Tito Castellanos, director del Inpec, comentó que en estos momentos la prioridad es recibir todos los condenados que están en las estaciones de Policía y en las URI, aclaró que en las primeras hay actualmente 2.295 personas, y en las segundas, 348, para un total de 2.643.



"Una vez tuvimos conocimiento de la sentencia, empezamos a hacer las coordinaciones entre los diferentes directores de centros de reclusión a nivel nacional con los comandantes de departamento de Policía y directores de Fiscalía. Estamos en esa coordinación y en un tiempo no mayor a 15 días podemos estar diciendo que todos los condenados deben estar a buen recaudo del Inpec", indicó.



De otro lado, el jefe de la cartera de justicia destacó que se han mejorado los controles de ingreso y salida de las cárceles, y se tiene el apoyo del Ministerio de Defensa para reforzar los perímetros de las cárceles con unidades militares. También dijo que se trasladó a pabellones de máxima seguridad en las cárceles a las personas que han sido pedidas en extradición.



"Se impartió la orden de trasladar a los diferentes internos que representen un riesgo para la seguridad de nuestro país. Hay mayores controles para los permisos para tratamientos médicos, y actualmente tenemos 60 sancionados del Inpec; además, la Fiscalía y la Procuraduría siguen trabajando de la mano para aclarar todas las irregularidades que se hayan presentado en el Inpec", dijo Ruiz.



Reforma al Inpec

En rueda de prensa, el Ministro trambién se refirió a la reforma al Inpec que anunció el presidente Iván Duque tras los escándalos por la fuga del narcotraficante alias Matamba, y las salidas irregulares del cuestionado empresario Carlos Mattos.



"Estamos haciendo mesas de trabajo constantes para poder en los próximos días darle un resultado al país. Se van a hacer cambios en el Inpec y la Uspec, y en principio hablamos de una transformación al Inpec y la Uspec. Estamos contando con los Estados Unidos para evitar este tipo de irregularidades", explicó Ruiz.



Al respecto el general Tito Castellanos comentó que la transformación la está haciendo el Inpec y que están completamente comprometidos en mejorar los procedimientos.

