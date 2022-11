El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar manifestó la molestia que generó al interior de la Corporación el hecho que los ministros de Justicia y de Hacienda no acudieran a una audiencia pública que se convocó sobre la grave vulneración de derechos humanos que enfrentan las personas detenidas en las estaciones de policía y las URI.



"Hemos invitado a los señores ministros del ramo, al de Hacienda, al de Justicia, al director del DAPRE, al Fiscal, a la Procuradora, al Defensor y al Contralor. Empero, y lo digo con mucha desazón, casi ninguno de esos funcionarios se va a hacer presente en esta el día de hoy, lo cual considera esta Sala que constituye una grave afrenta para tratar de resolver esta situación", dijo.

Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Ibáñez habló como presidente de la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario que fue dictado desde 1998 y reiterado en 2013 y en 2015 y que fue extendido este 2022 a los Centros de Detención Transitoria.



"Este es un problema grave que exige de las autoridades públicas unas acciones inmediatas, pero las autoridades públicas no están presentes al inicio de la audiencia. No están presentes los ministros o la gran mayoría de los viceministros citado. Hay personas que van a concurrir hoy a esta audiencia que no tienen absolutamente nada que ver con la actividad misional de las instituciones que van a representar porque trabajan en otras áreas de apoyo, y por esa razón no es mucho lo que pueda decir desde el punto de vista misional", agregó el magistrado Ibáñez.



El magistrado explicó que, incluso, se pensó con las magistradas que integran la Sala, cancelar la audiencia por la inasistencia de las personas responsables.



"Mas de 100 años en donde se han generado graves problemas que reclaman la atención de las autoridades, más de 24 años de haberse declarado el Estado de Cosas Inconstitucionales, 9 después de haberse reiterado con la sentencia de 2013 y luego en el año 2015 y las autoridades, a sabiendas de la situación tan grave que afecta a una parte de la población colombiana, no toman cartas en el asunto porque les parece que esto es de segunda categoría, con lo cual pueden enviar a personas que ni siquiera tienen a su cargo la competencia misional para que puedan llevar la vocería de esas instituciones en esta audiencia", agregó.



Tras indicar que la situación que se vive en estos centros transitorios es "desgarradora" y "gravísima", el magistrado Ibáñez hizo un fuerte llamado de atención a las diferentes autoridades citadas por no comparecer en un espacio que pretende hacer seguimiento al avance el cumplimiento de las órdenes estructurales que la Corte ha dictado para tratar de superar la crisis.



Y decidió realizar la audiencia a la que acudieron el viceministro de Justicia, Camilo Umaña; el subdirector Técnico de Justicia Dirección de Justicia, Seguridad y Defensa del DNP; el secretario general del ministerio de Hacienda y uno de sus viceministros; y el vicedefensor del Pueblo, entre otros.

