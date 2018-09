‘El país no se merece un nuevo fracaso’: Minjusticia

En medio de críticas de algunos magistrados por los cambios que trae el proyecto de reforma judicial, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, explicó algunos de los puntos claves de la reforma.

Dijo que este es solo el comienzo de un gran cambio que debe estar acompañado de modificaciones al sistema penal acusatorio, entre otras.



Magistrados de dos altas cortes se quejan de que el proyecto no fue consensuado, ¿qué responde?

Llevamos conversando mes y medio con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en la cual están el Fiscal, los presidentes de las cortes y el representante de los empleados... Abordamos todos los temas constitucionales y nos dijeron que no podían llegar a acuerdos con nosotros porque no eran plenipotenciarios, entonces lo único que establecimos fue un diálogo franco en donde ellos daban su opinión y nosotros, la nuestra. No hubo acuerdo, pero hubo un diálogo franco y tratamos de coger muchas cosas de lo que ellos dijeron.

No hubo acuerdo,



¿Cuáles son los grandes cambios que plantea?

Primero que todo, respeta los límites mismos que fija la Corte Constitucional. Aquí no estamos sustituyendo la Constitución, porque con la reforma de equilibrio de poderes ellos pusieron unos límites claros e hicimos un gran esfuerzo de respetarlos. Para ellos es muy claro el tema de la carrera judicial. Todo eso se protege en la reforma.



¿Qué garantiza que esta sí salga bien librada?



Hay una necesidad de hacer algo con la justicia, y yo creo que el país no se merece un nuevo fracaso. Y yo creo también que la misma propuesta, aunque esto no es un acuerdo, se construyó con todos y se respetó la visión que tienen de la administración de justicia.

¿Qué destaca del articulado?

No es que tengamos un gran espíritu reformista, ese se ha tenido siempre; la reforma se ha frustrado porque, para hacer la justicia más eficiente, no hemos podido modificar el tema institucional que trae la Constitución. Van a saltar a decir que esto no les resuelve la vida a los colombianos, no se las resuelve de manera inmediata, pero se las va a resolver en el futuro.



Si no tocamos el órgano regulador, que es el encargado de prestar el servicio a la justicia, jamás vamos a mejorar eso, porque ese servicio no lo presta el Ejecutivo o el Legislativo, lo presta una rama que es independiente.

¿Cuál es el cambio central de la tutela?

En la tutela estamos constitucionalizando lo que la jurisprudencia ya ha dicho; por primera vez en la Constitución se reconoce que hay tutela contra sentencias. Queremos mejorar la tutela y corregir lo que no funciona bien.



¿Cuáles son los grandes cambios en la elección de magistrados?

Elevamos los requisitos. El presidente Duque dice que para ser magistrado hay que tener experiencia en la rama y que hay tener una motivación y un estímulo. Tienen que haber pasado por la rama.



¿Cuál es el gran cambio en la Comisión de Acusación?

El gran cambio es que quitamos todo lo que suene penal en la Constitución y modificamos la ley quinta y el cuerpo de investigación para agilizar el proceso.



La unificación del periodo del Fiscal con el del Presidente ¿no puede generar desconfianza?

No, no va a ser un fiscal de bolsillo. El Fiscal y el Presidente dirigen la política criminal del Estado, por eso deberían coincidir, y el Procurador es el que vigila la administración y por eso, para que no sea de nadie, es dos años con un presidente y dos con su sucesor. Esa era la lógica que se pretendía desde la creación de la Fiscalía, y la estamos respetando.

Si usted pudiera escoger entre todos los cambios, ¿cuál diría usted que es el corazón de la reforma?

El gobierno y la administración judicial. Ese es el corazón de la reforma. Hoy tenemos un diagnóstico de que el Consejo Superior de la Judicatura se independizaba de las jurisdicciones y no había ningún vaso comunicante.



Precisamente para que existan los vasos comunicantes constitucionalizamos la Comisión Interinstitucional de la Rama, que estaba por ley pero que no tenía dientes. Simplemente se encargaba de unos traslados, pero no se dedicaba realmente a trazar la línea de lo que debe ser la rama judicial y los estamos involucrando en eso.



¿La eliminación de la judicatura cumple los parámetros de la Corte Constitucional?



Creo que sí.



¿Usted le apuesta a que esta reforma salga adelante?



Pues yo sí le apuesto a todo, si hubiera apostado al fracaso no la presento.

