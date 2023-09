La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que desestime las pretensiones de una demanda presentada por un congresistas de la oposición como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y José Jaime Uscátegui que buscar tumbar el Ministerio de la Igualdad.



En concepto conocido por EL TIEMPO, el Ministerio Público asegura que el tramite de la Ley 2281 de 2023 sí tuvo en cuenta el impacto fiscal, contrario a lo que alegan los congresistas.



Independientemente de que se comparta o no la decisión en torno a la conveniencia presupuestal de crear el Ministerio, lo cierto es que no se observa infracción del criterio de sostenibilidad fiscal

De acuerdo con la demanda, en el Congreso no se habría dicho de manera expresa los costos, sino que se estimaron en 18.239 millones en la ponencia de primer debate en las comisiones primeras conjuntas.



El concepto de 14 páginas de la Procuraduría dice que es no es cierto porque no solo se incorpora en la ley una autorización para incluir un gasto en el Presupuesto General de la Nación, sino que ordena el mismo para poner en funcionamiento el Ministerio de Igualdad y Equidad.



Además, en cada debate se dejo en claro que el Ministerio se creaba en el marco de la política de austeridad del Gobierno Nacional y, el Ministerio de Hacienda, sí emitió concepto en todas las cámaras. Al punto que los los partidos de oposición advirtieron en el Congreso que este implicaba un costo excesivo y, por ello, propusieron archivar la iniciativa.



"Así las cosas, es claro que en el trámite parlamentario de la Ley 2281 de 2013 se tuvo en cuenta la “afectación al fisco” que se generaría con su aprobación, ya que se estudió la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica. En consecuencia, independientemente de que se comparta o no la decisión del Congreso de la República en torno a la conveniencia presupuestal de crear el Ministerio de Igualdad y Equidad, lo cierto es que no se observa una infracción del criterio de sostenibilidad fiscal", dice el documento.



De otro lado, la demanda de la oposición asegura que hubo vicios de forma y de fondo frente al artículo 12 de la Ley 2281 que le da al Presidente de la República facultades extraordinarias por seis meses “para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”.



Según la demanda, las facultades se expidieron con falta de claridad y habrían sido votadas a pupitrazo y no por la mayoría absoluta que se exige para conferir facultades extraordinarias al primer mandatario.



La Procuraduría General, por un lado, revisó la votación y dijo que esta "no desconoció la regla de mayoría absoluta". De fondo, la entidad aseguró que las facultades no son irregulares pues son precisas y limitadas únicamente “a integrar al Sector de Igualdad".

"Es claro que el legislador no le otorgó al Gobierno Nacional una competencia genérica para modificar la estructura del Estado, que le permita sin criterio alguno crear o suprimir instituciones", indicó.

