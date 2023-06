Aunque la ley que creó el Ministerio de la Igualdad se sancionó en enero de este año, el proceso para su creación todavía está en marcha y su respectiva reglamentación aún no ha sido planteada formalmente.



Mientras tanto, en la Corte Constitucional avanza el estudio de una demanda en contra de esa norma que fue presentada por congresistas de la oposición y que alega que no se consideró en su trámite los costos de la iniciativa y que, entre otros, cuestiona facultadas extraordinarias dadas al Presidente Gustavo Petro.



¿En qué va ese proceso?

La demanda dice que ni el Gobierno ni los ponentes indicaron el impacto fiscal del proyecto ni su consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ante el despacho del magistrado Alejando Linares Cantillo el Ministerio de Hacienda remitió el concepto entregado en su momento en medio del debate que señala que el costo preciso solo se puede tener una vez esté lista la estructura final de la entidad.



Un estructura que, además, detalle “la cantidad de funcionarios nuevos y trasladados desde otras entidades, así como precisar qué políticas y programas de inversión vigentes administraría, además de contar con la información del posible ahorro derivado de las funciones y personal trasladado de otras entidades, lo cual eventualmente permita generar las sinergias adecuadas para financiar el costo de entrada en operación y funcionamiento de la entidad objeto de creación mediante el proyecto de ley”.



“Estos costos fiscales recurrentes podrán ser estimados e incluidos en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas para la integración del sector de Igualdad y Equidad y el establecimiento de la estructura orgánica del respectivo Ministerio, así como viabilizados por parte de esta Cartera con sujeción a las leyes orgánicas de presupuesto y de responsabilidad y transparencia fiscal”, señala ese documento.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes) aseguró, por su parte que el Ministerio sí rindió concepto al respecto y que en la ley se fijaron límites para su estructura de acuerdo a la disponibilidad fiscal, lo cual implica que sí se tuvo en cuenta que la norma impactaría las finanzas públicas.



“El proyecto de ley sí cumplió los requisitos mínimos de deliberación del impacto fiscal que traía la aprobación de la regulación normativa; por tanto, no es posible considerar su inconstitucionalidad cuando en el trámite del proyecto se tuvo en cuenta tanto el concepto del MHCP, como la viabilidad financiera de la norma”, indicó.



La congresista Jahel Quiroga, quien por años lideró la lucha jurídica de las víctimas de la Unión Patriótica dijo a la Corte que el Ministerio de la Igualdad “materializa el acatamiento de Colombia de las recomendaciones que diversos organismos intergubernamentales han hecho al país desde 1994 en materia de elevación a carácter ministerial del mecanismo para el adelanto de la mujer”.



“La vocación feminista del Ministerio lo llama a liderar la transformación social necesaria para erradicar la discriminación de género y garantizar que todas las personas, en particular las mujeres y las niñas en toda su diversidad, tengan acceso efectivo a sus derechos humanos. Por eso, lejos de considerar los argumentos infundados de quienes se oponen a este cambio, es necesario redoblar esfuerzos para dotar de recursos al Ministerio y avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales, cerrando las brechas históricas y la deuda que la sociedad tiene con las mujeres”, dijo.

Entre los escritos que la Corte ha recibido pidiendo avalar la creación del Ministerio, hay varios de parte de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones que representan a comunidades afrodescendientes, de voceros de las personas en situación de discapacidad, entre otros.



Por ejemplo, la organización Casa de la Mujer enfatizó en la importancia del Ministerio como de la creación del Sistema Nacional de Cuidado que depende de esa ley que, en uno de sus artículos, habla de la articulación de servicios, regulaciones y acciones necesarias para dar respuesta a las demandas de cuidado de los hogares.



“En Colombia hay aproximadamente 16 millones de personas que requieren cuidados de forma prioritaria (niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores que requieren apoyos). Sin embargo, la provisión de los servicios de cuidado se ha concentrado principalmente en las mujeres. Asumir la provisión del cuidado de manera desequilibrada limita la igualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso al mercado laboral, a la participación política, a una vida libre de violencias, entre otras”, indicó la enfatizar en que es necesaria una “arquitectura institucional con enfoque étnico-racial, territorial, rural, de género, de curso de vida, diferencial y de discapacidad dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad”.



Sobre las facultades extraordinarias dadas al Presidente para crear el Sector de Igualdad en el país, la Comisión Colombiana de Juristas dijo a la Corte que, en su criterio, estas no son indeterminadas como alega la demanda, pues son por seis meses y solo para ello, lo cual no implica regular temas de reserva de ley.



“Consideramos que el cargo que se formuló en la demanda no consulta al texto e interpretación posible y razonable de la normal, al contrario, parece fundarse en fundamentos alarmistas y arbitrarios que no se desprenden del contenido del texto del artículo demandado”, indicaron.

Hasta el momento la Procuraduría General de la Nación no ha emitido concepto sobre este debate. La última actuación que se realizó en el despacho del magistrado Linares fue solicitar unas pruebas al Congreso de la República.



Una de estas es “rendir informe detallado sobre el trámite legislativo surtido ante la Plenaria de la Cámara de Representantes que culminó con la expedición de la Ley 2281 de 2023, con indicación de las sesiones en las cuales se llevaron a cabo los anuncios, debates y votaciones del proyecto de ley, publicación del texto definitivo aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes, así como la publicación del informe de conciliación y las sesiones en las que este último fue discutido y aprobado”.



También se solicitó “aportar copia digital de las Gacetas del Congreso respectivas en las que consten las anteriores actuaciones, así como de los registros de audio y/o video de las sesiones correspondientes, si los hubiere”.

