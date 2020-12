Ministerio defendió ante la Corte ley que rinde honores a veteranos

Hace dos semanas en el Congreso se hundió un proyecto de ley que buscaba homenajear a las Madres de Soacha. El proyecto, presentado por 20 congresistas de la oposición, se cayó en la Comisión Segunda del Senado con varios votos en contra del partido del Gobierno, el Centro Democrático.

El homenaje para las Madres de Soacha (Mafapo) buscaba que el 20 de septiembre de cada año fuera declarado como un día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y se les rindiera un homenaje a los familiares que han luchado tantos años por conseguir verdad y justicia. Sin embargo, no logró el apoyo del legislativo.



El episodio llevó a varios sectores a recordar que mientras el proyecto para homenajear a las Madres de Soacha y a sus hijos -asesinados por miembros del Ejército, y presentados como caídos en combate-, no vio la luz del día, hace más de un año la ley 1979 de 2019, que reconoce, rinde homenaje y otorga beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública sí logró salir adelante.



Esa norma vino de un proyecto que fue radicado por el entonces ministro de defensa Luis Carlos Villegas. Pero esa ley fue demandada en marzo por la Comisión Colombiana de Juristas porque considera que algunos de sus artículos afectan los derechos de las víctimas del conflicto armado al no excluir de los honores a miembros de la Fuerza Pública condenados o juzgados penal o disciplinariamente por infracciones a los derechos humanos, como los casos de 'falsos positivos'.



La demanda también critica que la ley considere a todos los veteranos de guerra como población vulnerable, pues puede haber personas que no estén en esa condición, y que además ordene generar propaganda alusiva a estos uniformados retirados, y a que en el Museo de Memoria se exalten sus hazañas, lo que según los demandantes implica una institucionalización de la memoria del conflicto que también afecta a quienes han sido víctimas de miembros de la Fuerza Pública, quienes no tienen un reconocimiento de ese tipo en una ley que les rinda un homenaje especial.



Ante la Corte Constitucional, que debe evaluar la demanda, llegaron opiniones que defienden que se mantenga la norma. El caso estaba en el despacho de la magistrada Cristina Pardo, quien se declaró impedida porque en su momento tuvo conocimiento de esta ley y conceptuó que era constitucional, por lo cual todo el proceso se le pasó al magistrado José Fernando Reyes Cuartas en noviembre pasado. Aún falta que él elabore una ponencia y la someta a discusión de la Sala Plena.



Entre los conceptos que debe evaluar la Corte está el concepto del Ministerio de Defensa, elaborado por Sandra Marcela Parada Aceros, apoderada de esta cartera.

En ese documento el Ministerio expone argumentos del derecho nacional e internacional para defender por qué los retirados de las Fuerzas Armadas sí deben ser considerados población vulnerable, así como otros elementos que "permitan ilustrar aspectos que de contera se avizoran normales para quienes no han pertenecido a la Fuerza Pública y por lo tanto, no tienen la más mínima idea de la situación que viven".



Según el Ministerio de Defensa la palabra vulnerabilidad viene del latín vulnerabilis, de vulnerare, que significa lesión, una lesión que puede ser física o moral. También señala que esta es una categoría abierta en donde caben "otras vulnerabilidades reforzadas", dentro de las cuales el legislador tuvo la intención de incluir a los veteranos como población vulnerable.



La cartera de la Defensa dice que es importante reconocer y recordar la labor que cumple y ha cumplido la Fuerza Pública en el país en más de cinco décadas de conflicto armado, y señala que los integrantes de estas fuerzas "han entregado su juventud, el tiempo de familia, han estado aislados de la sociedad en bases de patrulla, lo que genera los denominados trastornos de frustración y soledad", situaciones que a juicio de esta cartera "solamente experimentan quienes a toda hora permanecieron en el frente de batalla, muy difícil de asimilar desde la comodidad de una oficina".



Con todo esto, advierte que la ley de honores busca mitigar los daños que han sufrido los uniformados, que no solo han sufrido daños físicos sino también psicológicos por la guerra, por lo cual debe mantenerse.

También considera que el hecho de que estén en "riesgo permanente" es el que los hace vulnerables. Por eso critican que la demanda solo vea "un punto de vista", el económico, cuando señala que la carrera militar está estructurada de un modo tal que les permite en términos generales tener condiciones de vida digna. Para el Mindefensa, el hecho de pertenecer a la Fuerza Pública no implica por sí solo una situación económica estable que les impida el reconocimiento como población vulnerable y, en todo caso, considera que la sostenibilidad económica no es un factor para descartar por sí solo la vulnerabilidad.



El Ministerio de Defensa también dijo que en países como Estados Unidos se pueden encontrar más de 100 entidades gubernamentales, fundaciones, entidades médicas y bolsas de empleo para apoyar a veteranos, en Colombia solo hay "recortes de medios de comunicación y una Ley de Veteranos, que a buena hora estructuró el Congreso y sancionó el Presidente".



Sobre la preocupación de los demandantes de que esta ley cree una memoria histórica oficial o institucional, el Ministerio de Defensa asegura que sus argumentos se basan en "posiciones subjetivas" sobre la forma en la que se redactará esa memoria histórica de parte de los veteranos. También dice que no ve en qué se puede afectar la Constitución por el hecho de que la Memoria Histórica se estructure con apoyo del presupuesto del sector Defensa.

De hecho, para el Ministerio de Defensa el Estado debe participar en la construcción de la memoria, con la intervención de varios actores, entre ellos la Fuerza Pública, y dice que siempre puede haber memorias enfrentadas en una misma sociedad o país, que pueden ofrecer lecturas "contrapuestas sobre un mismo acontecimiento, o un mismo personaje histórico, que para unos es héroe y para otros villano".



Así, termina diciendo en su concepto: "se debe considerar la construcción de la memoria histórica como un deber que permite garantizar el debido, oportuno reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto armado interno, en especial de los integrantes de la Fuerza Pública y sus familias, quienes han sido afectados en este contexto".



