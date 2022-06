La defensa del ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, le pidió al Consejo de Estado que tumbe el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló su nombramiento por supuesta vulneración de la Ley de Cuotas.



Se trata de la Ley 581 de 2000 que dice que las mujeres en el gabinete ministerial deben tener una participación del 30 por ciento.



Según los demandantes y el Tribunal, esto se logra con 6 de los 18 ministerios, mientras que para el Gobierno, cinco bastan.



Una vez se recompuso el número de nombramientos al género femenino en acatamiento de la Ley de Cuotas, mal hizo el despacho en anular el nombramiento del ministro de Defensa FACEBOOK

El Tribunal dijo que al momento del nombramiento de Molano 13 de los 18 ministerios estaban en cabeza de hombres lo que da un resultado de 5.4, señaló que no había un criterio unificada sobre si la cifra se debe aproximar a 5 o a 6 y, en este caso, lo hizo al siguiente número entero por eso estimó que se vulneró la citada ley de cuotas.



El caso fue apelado ante el Consejo de Estado. La defensa de Molano, que adelanta el constitucionalista Juan Manuel Charry, dijo que actualmente son seis las mujeres en el gabinete presidencial, “por lo que claramente queda restaurada la participación del 30 % de las mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio de conformidad con la Ley de Cuotas”



“Recompuesto el número de nombramientos hechos al género femenino, en acatamiento de la Ley de Cuotas, mal podría anularse el nombramiento de un ministro varón cuando ya ni siquiera está latente dentro del esquema de gobierno el desequilibrio de la cuota de género”, indicó la defensa.



El porcentaje de participación de mujeres se encuentra actualmente cumplida porque existen seis mujeres que ocupan cargos de Ministras, aunado a la Jefe de Gabinete que también es mujer FACEBOOK

“De acuerdo con lo anterior, una vez se recompuso el número de nombramientos al género femenino en acatamiento de la Ley de Cuotas, mal hizo el despacho en anular el nombramiento del ministro de Defensa, Diego Molano, cuando ya ni siquiera está latente dentro del esquema de gobierno el desequilibrio de la cuota de género, es decir, el porcentaje de participación de mujeres se encuentra actualmente cumplido porque existen en este momento seis mujeres que ocupan cargos de Ministras, aunado a la Jefe de Gabinete que también es mujer”, agregó.



A su turno, la Presidencia le dijo al Consejo de Estado que el nombramiento de Molano “se produjo en pleno ejercicio de las competencias constitucionales y legales y señaló que el 30 por ciento de 18 ministerios se debe aproximar a cinco y no a seis.



“El 30 por ciento del total de ministerios, que es 18, da como resultado 5.4, pero como esta cifra no puede tomarse con decimales por tratarse de personas, es necesario aproximarla al número entero más cercano, que es cinco”, dijo la Casa de Nariño.



“No hay prueba alguna que permita suponer que este nombramiento −único bajo examen− se traduzca en una violación de la Constitución o de la ley. No existe ninguna infracción, pequeña o grande, de la Constitución ni de las leyes. Las normas en las que se funda el decreto cuestionado se han respetado en su integridad, y no existe violación alguna de la Ley 581 de 2000”, agregó.



