La Corte Constitucional determinó que la atención urgente que por razones humanitarias les brinda el Estado colombiano a la s mujeres gestantes extranjera s que se encuentran en el país de manera irregular, puede incluir servicios asistenciales específicos como los controles prenatales y asistencia del parto.



Así lo dijo el alto tribunal al estudiar una tutela que presentó una menor de edad embarazada luego que un hospital en Fortul, Arauca, le negara la realización de los controles médicos por su condición migratoria irregular.



Con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, la Corte dijo que el centro asistencial debió tener en cuenta que la menor es merecedora de una especial protección constitucional.



“El hospital fundamentó su negativa en las exigencias legales sobre permanencia en el país y afiliación al régimen de seguridad social. No obstante, dada la particular situación de la solicitante del servicio -adolescente en estado de embarazo-, los principios de solidaridad y de interés superior del menor obligaban al hospital a prestar la atención en salud requerida por esta”, dice el fallo.



La decisión agrega que el no suministro oportuno de dicha atención, “vulnera los derechos fundamentales de la menor de edad a la salud y a la vida en condiciones dignas, y justifica la intervención del juez”. Por esa razón, la Corte hizo un llamado al hospital San Francisco de Fortul para que, antes de negar la prestación de un servicio a un migrante irregular, evalúe sus circunstancias.



También se hizo un llamado a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para que instruya a los prestadores de salud bajo su jurisdicción sobre las reglas fijadas por la Corte en materia de atención médica a la población migrante irregular.



