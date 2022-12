La Corte Constitucional determinó que la atención inicial de urgencias a las personas que están en situación de migrante irregular en Colombia sí puede llegar a incluir el tratamiento de enfermedades catastróficas cuando el mismo sea solicitado por el médico tratante como urgente.



Así lo determinó al estudiar una tutela que presentó una mujer venezolana en contra un hospital de Tunja al considerar vulnerados sus derechos por darle de alta sin ningún tipo de garantía para la continuidad de su proceso de diálisis.

La mujer dijo que estuvo internada en la unidad de cuidados intensivos por múltiples patologías, entre ellas una insuficiencia renal crónica, por lo que sus médicos tratantes consideraron necesario el tratamiento de hemodiálisis.



Con ponencia de Jorge Ibáñez, la Corte dijo que es obligación de los extranjeros obtener el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para poder afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud pero que, en los casos de una urgencia, se puede ordenar un tratamiento de este tipo como parte de la atención inmediata aun si se presta por fuera de la hospitalización.



“Está probado que el tratamiento de hemodiálisis es indispensable y no puede ser retrasado razonablemente sin poner en riesgo la vida de la accionante. En el caso, la prestación periódica de la hemodiálisis se encuentra incluida dentro de la atención básica de urgencias, pues de su prestación depende su vida”, dice el fallo.



La Sala concluyó que el hospital puso en riesgo los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la paciente al no prestar de forma oportuna el servicio de hemodiálisis por fuera de la hospitalización de urgencias.



“La Sala considera que la complejidad del padecimiento catastrófico insuficiencia renal crónica de la accionante demandaba un compromiso superior. Ante la imposibilidad que tenía la accionante de adelantar los trámites de regularización y afiliación al SGSSS, dada su condición crítica de salud por encontrarse hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos, la respuesta de las entidades accionadas no podía traducirse en una total desatención a la situación de la accionante, basados únicamente en su condición de migrante irregular", dice el fallo.



La decisión le dio 48 horas al hospital para que haga una valoración médica a la paciente y autorice el servicio que se requiera para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica y ordenó al Departamento de Boyacá que financie esos servicios de salud, mientras la mujer adelanta los trámites para afiliarse al sistema.

