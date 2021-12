'Julián Bolívar' cuestiona medidas cautelares a bienes de 'Memo Fantasma'

Luego de que la Fiscalía solicitara medidas cautelares sobre 19 inmuebles que pertenecerían a ‘Memo Fantasma’ y al Bloque Central Bolívar, el exparamilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, cuestionó la decisión, asegurando, entre otros, que no había prueba de que el capturado Guillermo Acevedo fuera ‘Memo Fantasma’.



Así lo hizo saber la defensa de Pérez Alzate a la hora de interponer una queja en contra de la decisión del pasado 24 de septiembre de 2021 de una magistrada del Tribunal Superior de Bucaramanga que negó un recurso con el que pretendía tumbar la imposición de las medidas cautelares de dichos inmuebles.

La Fiscalía pidió tales medidas indicando, entre otros, que hacía parte de la persecución que se hace de los bienes de Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma”, señalado socio de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, integrante de las Autodefensa Unidad de Colombia.



Tomada la decisión, la defensa de Pérez Alzate dijo que no existen los elementos necesarios para llegar a la inferencia de vinculación real o aparente de los bienes con las AUC, reiterando como argumento que, la única vía para asegurar que Guillermo León Acevedo Giraldo, es alias ‘Memo Fantasma’ es la manifestación voluntaria de dicho ciudadano o existencia de una decisión judicial que así lo determine, destacando que, precisamente, ese tema está siendo objeto de discusión en la justicia ordinaria.



El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia que ratificó la orden del Tribunal al indicar que Pérez Alzate no tenía legitimidad para controvertir las medidas cautelares dictadas sobre los bienes de ‘Memo Fantasma’ y porque no hubo suficiente sustentación de argumentos.



“Las argumentaciones ofrecidas por la abogada en el recurso de queja resultan un tanto incomprensibles y contradictorias (…) Ante la magistrada con función de control de garantías, cuando la recurrente fue interrogada frente a la legitimidad, manifestó que, en estricto sentido, la decisión no afectaba a su representado, pues las medidas cautelares no recaían sobre bienes con los que éste tuviera alguna relación”, dijo la Corte.

La Sala dijo que ninguno de los 19 bienes afectados con las medidas cautelares se relacionan con Rodrigo Pérez Alzate, sino con Guillermo León Acevedo Giraldo y sus familiares, “en quienes aparece inscrito el título de propiedad, los que, como lo destacó la magistrada, cuentan con la posibilidad de acudir al incidente de oposición de terceros a la medida cautelar”.



“En el anterior contexto, es claro que, en efecto, la recurrente no ofreció ninguna argumentación que ofrezca insumos que permitan realizar algún análisis frente a la legitimidad para recurrir la decisión que impuso medidas cautelares sobre los bienes, de cara a la afectación que podría traer para el postulado la adopción de dicha medida”, dijo la Corte.



La defensa de Pérez Alzate también dijo que hizo esta intervención dado que, como postulado al proceso de Justicia y Paz, tiene como deber propender por la verdad. Ante ello, la Corte dijo que no se especificó sobre de qué manera ese fin de la “verdad” al que acude, incide en la legitimidad para impugnar decisiones de medidas cautelares respecto de bienes de terceros, cuando en realizad lo que pareciera estar buscando es una postura judicial sobre la identidad de ‘Memo Fantasma’.



“En el anterior contexto, se concluye que estuvo bien denegado el recurso de apelación formulado por la apoderada del postulado Rodrigo Pérez Alzate, por lo que se hace innecesario el estudio del otro factor de inconformismo de la recurrente”, dijo la Corte.

