El Consejo de Estado admitió para su estudio una tutela presentada en contra de la designación de Jennifer Andree Uribe Montoya como alcaldesa encargada de Medellín, tras la suspensión provisional que la Procuraduría en el cargo de Daniel Quintero.



La tutela fue presentada por la Corporación Medellín Cuenta Conmigo y su representante Andrés Felipe Rodríguez Puerta quienes argumentan que el movimiento que postuló a Uribe, junto a dos personas más, no tendría la potestad para ello.



“La terna debe venir de un movimiento o un partido político y, ni uno lo uno ni lo otro, los independientes no son nada de lo anterior”, dijo Rodríguez para quien es el Presidente de la República el que debe hacer esa designación.



Rodríguez además señaló que ante el Consejo de Estado ha llegado de parte de otras personas unas 15 tutelas más con el mismo fin. En su caso particular, la tutela fue admitida por el despacho de la magistrada María Adriana Marín de la Sección Tercera.

En auto de seis páginas, el despacho no encontró elementos preliminares para suspender a Uribe en el cargo mientras se estudia la tutela, como pedía el escrito.



“Revisado el escrito de tutela, el Despacho considera que no se cumplen los presupuestos de peligro en la mora ni de humo de buen derecho, pues las circunstancias fácticas y jurídicas expuestas por el señor Rodríguez Puerta no generan la convicción inicial de que, mientras se resuelve de fondo la acción de tutela, pueda generarse una afectación de sus derechos fundamentales al punto que resulte urgente suspender los efectos de un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, mucho menos si se considera el trámite preferencial y expedito que caracteriza a esta acción constitucional”, dice el documento.



“De hecho, tampoco existe un principio de certeza acerca de la vulneración de los derechos cuya protección reclama la parte actora”, agrega la decisión que dice que es necesario conocer las respuestas de todas las partes para determinar si hay o no una afectación de derechos.



“No cabe duda de que todas estas cuestiones de índole procesal y sustantivo están apenas por definirse y, por ende, ameritan un análisis exhaustivo y reposado del juez constitucional, examen que no es propio de esta etapa primigenia del trámite de tutela, en la que no se vislumbra la certidumbre iusfundamental requerida para decretar una medida provisional como la que el señor Rodríguez Puerta solicita”, dice el documento.



