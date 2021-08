Demanda busca tumbar aval a matrimonios de menores entre 14 y 18 años

Hace unos días la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló que las personas entre 14 y 18 años sí pueden unirse libremente con otra persona, sin necesidad de permiso de los padres, asunto que sí es necesario para casos de un matrimonio según establece el Código Civil.



En la Corte Constitucional se estudia una demanda que busca prohibir esa posibilidad de matrimonio infantil.



(Le puede interesar: Jóvenes entre los 14 y 18 años pueden conformar uniones libres sin permiso)

El matrimonio infantil contradice el derecho a la vida y la salud de las niñas y mujeres y constituye como una forma de violencia en contra de las mujeres FACEBOOK

TWITTER

La demanda del ciudadano Camilo Ernesto Ortega Rodríguez va dirigida contra el artículo 140 del Código Civil y contra el artículo 53 de la Ley 1306 de 2009 que fijan en 14 años la edad mínima para contraer matrimonio.



La acción judicial además pide tumbar esos artículos con efectos retroactivos para que todo menor pueda solicitar la nulidad de su matrimonio en cualquier momento, sin importar que la persona ya sea mayor de edad cuando la Corte falle.



(Le puede interesar: Corte Constitucional avala la ley de 'borrón y cuenta nueva')



Y solicita tumbar el artículo 117 del Código Civil que señala expresamente que los menores, desde 14 a los 18, pueden casarse si tienen el permiso expreso. Para Ortega, este aval que hoy da la legislación colombiana a estas uniones es contraria a la Constitución, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; a la Convención Americana de Derechos Humanos; a la Convención sobre los Derechos del Niño; a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, entre otros.



“El matrimonio infantil contradice el derecho a la a la vida y la salud (física y mental) de las niñas y mujeres, es una violación a los derechos de la mujer y constituye como una forma de violencia en contra de las mujeres, vulnera el derecho al trabajo digno, viola el derecho de las niñas y niños a recibir una educación adecuada y completa (e) imposibilita el establecimiento de un proyecto de vida propio, libre y pleno en cabeza de las mujeres”, dijo el abogado Ortega.



(Le puede interesar: Mintic radica queja contra juez por la caducidad de contrato cuestionado)

“En los peores casos se convierte en un mecanismo para perpetuar la trata de personas a través de la compra y venta de menores de edad. La libertad de configuración del Congreso no puede afectar la dignidad humana y los derechos fundamentales de los niños”, agregó.



Según la demanda, “el matrimonio infantil atenta contra la garantía del desarrollo integral al someter a los niños, niñas y adolescentes a situaciones injustas, tales como el abandono de sus estudios, la violencia de pareja en todas sus formas, el embarazo a temprana edad y la frustración de poder elegir libremente su proyecto de vida”.



(Le puede interesar: Nuevo llamado de la Corte al Gobierno por crisis de la niñez wayú)



“Por las mismas razones se encuentra vulneración de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y la provisión de un ambiente apto para el desarrollo del menor, toda vez que un entorno de tantas responsabilidades como el matrimonio no garantiza el adecuado desarrollo de los niños y niñas”, insistió Ortega.



El jurista aseguró a la Corte que el matrimonio infantil pone en riesgo la vida de las menores de edad, al exponerlas a relaciones de poder desiguales, lo que se incrementa con la acumulación de condiciones de vulnerabilidad en cabeza de la menor, tales como la pobreza, la falta de escolaridad o la ausencia de medios de defensa efectivos en su poder.



“Dichas afectaciones pueden conllevar la ocurrencia de otras violaciones en contra de los derechos de las mujeres, tales como el feminicidio”, dijo.



(Le puede interesar: Corte suspende examen para aspirar a cargos de jueces y magistrados)

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas (Miut) son manifestaciones de la desigualdad, la discriminación y las violencias basadas en género. FACEBOOK

TWITTER

El caso está en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien ya recibió varios escritos de apoyo de diversas entidades a la demanda. Por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas que indicó que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas y forzadas (Miut) con una práctica nociva que produce afectaciones graves a la vida y salud de las niñas y adolescentes, así como consecuencias para sus hijos e hijas, sus familias y la sociedad.



“Son manifestaciones de la desigualdad, la discriminación y las violencias basadas en género. Vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, y generan afectaciones diferenciadas sobre las mujeres, quienes sufren consecuencias sobre su salud, integridad física, bienestar y proyectos de vida. Adicionalmente, aumenta el riesgo de vivir violencias por razones de género incluyendo la violencia sexual, embarazos adolescentes y otros factores asociados que además perpetúan la desigualdad de género, como deserción escolar”, dijo.



(Le puede interesar: Procuraduría pidió decretar 'muerte política' al exsenador Eduardo Pulgar)



El Fondo aseguró que como consecuencia de la discriminación y los estereotipos de género, las niñas y adolescentes son quienes con mayor frecuencia están presentes en matrimonios y uniones tempranas, mucho más que los niños, siendo las niñas indígenas y afrodescendientes las que están más en riesgo.



“Según los datos del Estado Mundial de la Población (2020), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Colombia no cuenta con suficiente información para identificar la magnitud de las uniones y matrimonios tempranos. Sin embargo, se estima que, en contextos urbanos, el 14 % de las niñas, entre 10 y 14 años, que son madres, ya están unidas, y el 72 % de las adolescentes entre 15 y 19 años, que son madres, están unidas”, dice el documento.



(Le puede interesar: Los fallos de tutela no se están cumpliendo: Corte Constitucional)

Otra estrategia familiar en situaciones de conflicto relacionada con los Miut es casar hijas con hombres que podrían sacar a las niñas de esas situaciones de conflicto. FACEBOOK

TWITTER

“La situación en el contexto rural es aún más preocupante, pues un 55 % de las niñas, entre 10 y 14 años, que son madres, están unidas, y el 75 % de las adolescentes, entre los 15 y 19 años, que son madres, ya están unidas”, agregó el Fondo.



“En 2018, con base a las Estadísticas Vitales del Dane, del total de niñas madres de 10 a 14 años en zonas rurales del país, el 52 % de los padres tenía 20 años o más. En zonas urbanas, este porcentaje alcanzó el 39 %. En el caso de adolescentes madres de 15 a 19 años que viven en zonas rurales, el 30 % de los padres tenían 25 años o más. En las urbes este porcentaje es de 26 %”, indicó.



(Le puede interesar: Corte no investigará denuncia de Edward Rodríguez contra Iván Cepeda)



Según el Fondo, “esta situación, aunque no refleja a cabalidad la realidad de los matrimonios infantiles en Colombia, sí demuestra que, en muchas de estas uniones, la diferencia de edad que las niñas y adolescentes tienen con sus parejas es amplia y significativa, perpetuando la violencia dado que se entablan relaciones y desequilibrios de poder entre las niñas y adolescentes, y hombres mayores”.



La Unicef, a su turno, dijo que en contextos sociales afectados por la migración, el conflicto armado y la pobreza, “padres y madres optan por casar o aceptar la unión temprana de sus hijas por varios motivos, entre los que se encuentran la supervivencia de sus hijas al no contar con medios de subsistencia”.



“Otros piensan que el matrimonio a una edad temprana protege a la niña ante al peligro de sufrir agresiones sexuales, o le procura la protección de un tutor varón. No obstante, según análisis regionales esta noción de protección se debe cuestionar si se tiene en cuenta la asimetría de poder que media en esta práctica. Otra estrategia familiar en situaciones de conflicto relacionada con los Miut es casar hijas con hombres que podrían sacar a las niñas de esas situaciones de conflicto”, expresó.



(Le puede interesar: ¿Es viable la propuesta de Colombia de crear doble instancia en Corte IDH?)

“La eliminación de esta excepción del Código Civil es un paso para transformar la situación actual frente a los Miut en Colombia": Unicef. FACEBOOK

TWITTER

“Para la Unicef es clara la importancia y urgencia de eliminar la excepción que permite el matrimonio con personas menores de 18 años en Colombia. Este sería un primer paso para dejar clara la posición del Estado colombiano sobre la protección de las niñas y las adolescentes frente a una práctica reconocida como nociva, en concordancia con el bloque de constitucionalidad colombiano y especialmente, en relación con la CDN y la Cedaw”, indicó.



“La eliminación de esta excepción del Código Civil es un paso para transformar la situación actual frente a los Miut en Colombia, más aún si se tiene en cuenta la prevalencia de las uniones tempranas en el país. Se requieren adicionalmente medidas orientadas a la transformación de las normas sociales y de género que sustentan esta práctica nociva”, agregó.



(Le puede interesar: Hermano de los Castaño Gil perdió batalla para recuperar bienes)



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también apoyó la demanda al estimar que el matrimonio infantil y/o las uniones tempranas constituyen una práctica discriminatoria que impide el desarrollo armónico de las niñas, niños y adolescentes.



“Si bien la frecuencia con la que presenta el matrimonio infantil ha disminuido, sigue siendo una realidad que afecta en especial a millones de niñas y adolescentes impidiéndoles vivir su niñez. Esta práctica se ve influenciada por las desigualdades asociadas al género”, dijo la entidad.

La Corte podría hacer un exhorto al Congreso para que defina si modifica o no las disposiciones demandadas, con base en las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales. FACEBOOK

TWITTER

Citando a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, el ICBF dijo que el 13,3 por ciento de las niñas y adolescentes encuestadas viven en unión temprana.



“Esta situación se incrementa en las zonas rurales, donde el porcentaje asciende al 21,5 % de las niñas y adolescentes. La diferencia de edad entre las niñas y su pareja es alarmante: Un 43,5 % de las niñas y adolescentes en unión temprana son 6 años menores que su pareja. Es decir, casi la mitad de las adolescentes pueden experimentar un desequilibrio de poder con respecto a su pareja, lo que está asociado a un aumento en el riesgo de sufrir violencia sexual, explotación y discriminación”, dijo el ICBF.



(Le puede interesar: 'Contratos no pueden usarse para crear nóminas paralelas')



El Gobierno, representado por el Ministerio del Interior y el de Justicia, indicó a la Corte que en su criterio la demanda no tiene los elementos suficientes para ser estudiada de fondo.



El Ministerio de Justicia dijo que, en todo caso, la Corte podría hacer un exhorto al Congreso para que defina si modifica o no las disposiciones demandadas, con base en las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales que promueven la eliminación del matrimonio infantil y de las uniones maritales de hecho tempranas.



“El actor no realizó una confrontación precisa entre cada norma atacada y los derechos constitucionales que alega como violados, por lo cual no logra generar una duda mínima sobre la constitucionalidad de tales disposiciones legales. Así las cosas, la demanda no cumple con la totalidad de los requisitos necesarios para analizar de fondo la constitucionalidad de los artículos acusados, es decir, se evidencia su ineptitud sustancial; por ende, es procedente emitir una decisión inhibitoria”, dijo el Ministerio.



(Le puede interesar: Exmilitante del M-19 Otty Patiño gana tutela a la Unidad de Protección)



Y el Ministerio del Interior dijo que este debate debería darse en el Congreso, estimó que la demanda no cumple con los requisitos necesarios para ser estudiada y solicitó a la Corte que si no se inhibe y emite un fallo de fondo, deje las normas intactas.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-Orden de captura a cúpula del Eln por asesinato del fundador de La Opinión



-Procuraduría se opone a prescripción en caso por homicidio de 3 indígenas



-Más de 4.600 indígenas confinados en Chocó por acciones de grupos armados