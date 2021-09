Procuraduría pide que se hagan normas para prevenir el matrimonio infantil

En un escrito de nueve páginas, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que exhorte al Congreso a expedir una normativa para prevenir y eliminar las uniones tempranas, así como el matrimonio infantil, precoz y forzado.



Esto en el marco de una demanda que estudia el alto tribunal contra varios artículos del Código Civil y de la Ley 1306 de 2009 que permiten que una persona entre los 14 y los 17 años de edad contraiga matrimonio, de manera voluntaria y consensual, con el permiso expreso y escrito de sus padres.



A juicio del demandante, la autorización legal para contraer matrimonio entre los 14 y 17 años de edad viola la Constitución.



Frente al tema, el Ministerio Público expuso que si bien por regla general las restricciones en el ejercicio de derechos por motivo de la edad son medidas de protección a los menores, esos límites se han ponderado en razón de la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad y del proyecto de vida.



"Es por ello que nuestra legislación les permite, una vez cumplidos los 14 años de edad, otorgar su consentimiento para la celebración de actos jurídicos, requiriendo en algunos casos la autorización de sus representantes legales", dice el concepto del órgano de control.



No obstante, la entidad llamó la atención sobre la cercanía que las uniones tempranas y matrimonios infantiles tienen con los embarazos de niñas y adolescentes, explotación sexual, trata de personas, violencia de género y otras formas de victimización a esta población.



Por eso, para el Ministerio Público "si bien los apartes normativos demandados, en principio, no resultan contrarios a postulados constitucionales y guardan coherencia con el ordenamiento jurídico, lo cierto es que los mismos omiten incorporar una regulación de controles en lo relacionado con el matrimonio infantil precoz y forzado, y las uniones tempranas, lo que deviene en un déficit de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes".



En su concepto, la Procuraduría añadió que cumplir los requisitos que hay -tener permiso de los padres y que la unión sea libre y consensuada- no es suficiente para garantizar los derechos de los niños ni minimizan los riesgos antes planteados, lo que para la entidad genera un escenario de inconstitucionalidad.

Por esto, la entidad consideró que es necesario adoptar políticas públicas para prevenir, erradicar y superar los efectos de las uniones tempranas.



Con todo esto, el órgano de control le pidió a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la omisión legislativa, al no prever mecanismos para prevenir las uniones entre menores de edad, y que exhorte al Congreso para que, en un término razonable, expida la normatividad que permita prevenir y eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas.



Pero también pidió declarar la exequibilidad de los textos demandados al considerar que en sí mismos no son contrarios a la Constitución "y en cambio evitan un vacío normativo que atente contra los derechos de los menores de edad, mientras se introducen los cambios legislativos por parte del Congreso de la República dirigidos a prevenir y eliminar" el matrimonio entre niños, niñas y adolescentes.

