En el marco del Día Mundial de la Niña, la Rama Judicial realizó un evento en el que se alertó por la continuación del matrimonio infantil en el país y las nefastas consecuencias que ello trae para las niñas y adolescentes como, por ejemplo, la violencia física, psicológica y económica.



(Lea: La pelea judicial del Movimiento Unión Cristiana que podría llegar a la Corte)



En el mismo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Jorge Luis Trujillo, dijo que no hay justificación para el matrimonio infantil. “Queremos que se eviten circunstancias adversas que limitan sus derechos. No queremos que dejen de estudiar o que no sean felices. Queremos que sigan con sus sueños y que todas nos acompañen para que este país mejore”, dijo.

Lo propio hizo el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Julio Sampedro Arrubla, quien además insistió en que este tema debe llevarse a las universidades.



“El problema del matrimonio temprano de las niñas se combate desde la educación, el papel de la academia es fundamental. Hacer investigación permitirá tomar acciones que se traduzca en políticas públicas en temas de género y uniones tempranas”, dijo.



(Lea: Baldíos: la peticiones de la Procuraduría para cumplir histórico fallo)



En el evento hubo un espacio en magistrados de todas las cortes dialogaron con cinco niñas sobre cómo los jueces del país actúan para prevenir y sancionar violencias contra ellas. Esa pregunta se la hizo Camila Campo, integrante de la comunidad Embera Chamí a la vicepresidenta de la Corte Constitucional, magistrada Diana Fajardo.

En el #DiaInternacionalDeLaNina las niñas alzan su voz, teniendo la oportunidad,

una vez más, de transformar el mundo, visibilizando sus realidades y mostrando a la

sociedad que son imparables. El @consejodeestado se une a @fundacionplan en esta conmemoración pic.twitter.com/ourYq7FIQK — Consejo de Estado (@consejodeestado) October 11, 2022

“Las juezas y jueces estamos aquí para proteger a los niños, niñas y adolescentes.

Esperamos que las familias, colegios e instituciones tengan siempre presente que deben hacer todo lo que esté a su alcance para que tengan una niñez plena y feliz”, dijo Fajardo.



Camila, por su parte, dijo que “en estos días yo no pienso tener hijos ni marido. Todavía no porque soy niña y tengo derecho de seguir adelante”. María Paula Castillo, otra de las adolescentes invitadas, dijo que para ella una de las consecuencias de estas uniones tempranas, es la afectación de la educación y la historia de vida de las menores afectadas.



(Lea: Corte hace primera citación al Gobierno Petro por crisis de la niñez wayúu)



“En la mayoría de casos donde hay una unión temprana hay una gran diferencia de edades y por eso el poder lo va tener el hombre. En el momento en que una niña es obligada a casarse o irse a vivir con otro, ella va a tener que dejar de invertir su tiempo en estudiar”, señaló.

No solamente el 11 de octubre debemos hablar de discriminación y violencia contra las niñas, sino que esos temas deben ser tratados todos los días hasta que transformemos a la sociedad: magistrada @CConstitucional Natalia Ángel. pic.twitter.com/tmHPVgNxVS — Corte Constitucional (@CConstitucional) October 11, 2022

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET​